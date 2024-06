El extravagante destino que asoma en el horizonte de Nicolás Núñez

Nicolás Núñez suma ofertas. Una de ellas, altamente tentadora. El entrenador dejó Universidad Católica a comienzos de marzo, después de una decepcionante campaña. El detonante de su salida fue el fracaso en la Copa Sudamericana, de la que los estudiantiles fueron eliminados por Coquimbo Unido, que puso término a un proceso que había partido lleno de expectativas. En el equipo estudiantil fue reemplazado por Tiago Nunes, quien revitalizó a la escuadra y la tiene en el tercer puesto de la tabla, a cinco puntos del líder, Universidad de Chile. Los piratas, eso sí, volvieron a transformarse en el verdugo. Lo vencieron en el último partido antes del receso, en el norte.

El extécnico de Magallanes interesaba a Deportes Concepción, que busca un entrenador para pelear decididamente el ascenso en la Segunda División, la tercera categoría del fútbol nacional. Con los lilas hubo tratativas, pero las frenó una tentadora propuesta que recibió el estratega desde el extranjero.

La opción

A Núñez se le abrió una opción en Asia. Concretamente en Qatar. Su nombre fue acercado a la Aspire Academy, el ambicioso proyecto deportivo que el emirato lanzó en 2004 con la finalidad de formar deportistas de alto nivel en un entorno que, además, les garantice una educación de alto nivel. Según el sitio Sabes.cl, esa fue la explicación que recibieron los penquistas para congelar las negociaciones que buscaban convertirle en el sucesor de Felipe Cornejo.

El entrenador se tomará una semana para definir su futuro. El estratega apuntará a tomar decisiones meditadas, sobre todo considerando el abrupto cambio que representa el traslado y considerando, también la experiencia que le tocó vivir hace pocos meses. Tiene sobre la mesa, además, otras propuestas que está evaluando antes de entregarles una respuesta definitiva a los asiáticos.

Nicolás Núñez, en el partido entre la UC y Coquimbo, por la Copa Sudamericana (Foto: Photosport)

A fines de marzo había roto el silencio en una entrevista con la radio ADN. En ese diálogo, manifestó que estaba recuperando las ganas. “Lo traumático fue haber salido. La decepción con los días se va yendo, pero la energía la tengo presente. Cada uno tiene los tiempos. No me arrepiento en ningún caso de haber ido (a la UC) en tiempos en que para el club eran difíciles. Para mí fue una experiencia increíble. Espero que levantemos. Le hace bien al fútbol chileno”, manifestó.

“Estaba triste, muy frustrado en los primeros días. Para cualquier persona que pierde su trabajo es una cuestión natural. En mi caso, se agrega que tenía mucha ilusión, por mi vínculo con la Católica. Pensé que iba a tener un desarrollo ahí y no se hizo. Dos o tres días que fueron bien duros. Lo principal es una autocrítica. Parto con eso. Si no hubiese perdido el partido con Coquimbo, no hubiese salido de Católica”, reconoció.

Un mercado que se hace familiar

El fútbol catarí ha fijado permanentemente sus ojos en el mercado chileno. De hecho, la recomendación de Núñez la realizó Nicolás Córdova, quien dirigió al combinado Sub 23 de ese país, después del llamado que le formuló Edorta Murúa, técnico español que pasó por las divisiones menores de Universidad de Chile, que trabaja en la mencionada academia.

En el organigrama también figura el exmediocampista César Henríquez, quien defendió a los azules y a Palestino y hoy ocupa el puesto de Head Coach en la organización.