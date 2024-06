La dura respuesta del PSG a la confesión de Kylian Mbappé: “No tiene ninguna clase”

El fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid es, sin duda, la noticia más importante del fútbol internacional, al menos en los últimos días. Sin embargo, la salida del delantero no estuvo exenta de polémicas.

Según el propio atacante francés, sus últimos días en el club fuero un verdadero martirio. Así lo explicó en su primera conferencia de prensa como jugador merengue.

“El PSG me dijo de forma violenta que no iba a jugar más. Luis Enrique (DT) y Luís Campos (director deportivo) me salvaron. Sin ellos, no habría jugado. Esa es la verdad”, explicó la estrella gala.

El futbolista fue un poco más allá en sus declaraciones e, incluso, confesó sentirse “liberado” tras abandonar la disciplina del actual campeón de la Ligue 1.

“Me siento liberado. Un hombre feliz tiene más posibilidades de jugar mejor que un hombre triste. Que sonría no significa que vaya a ganar partidos, pero es un gran alivio. Estoy muy contento, creo que se me nota en la cara”, advirtió Donatello.

La respuesta del PSG

Las quejas de Mbappé no cayeron bien en la dirigencia del club que lo cobijó por siete temporadas. En un breve comunicado publicado por la agencia AFP, la institución lamentó las palabras del máximo goleador de su historia, al que retrató en duros términos.

“No tiene ninguna clase al realizar este tipo de declaraciones. A su debido tiempo se revelará todo, toda la verdad. Mantendremos la dignidad y profesionalidad, por el bien del PSG, de París, de Francia y de los aficionados”, se lee en la comunicación del cuadro más importante de la Ciudad Luz.

Además, una fuente del club aseguró que los propietarios del club jamás intervinieron en las decisiones deportivas del equipo, al contrario de lo que señaló el talentoso atacante.

“Nasser Al Khelaïfi nunca ha dictado la más mínima decisión al equipo. Luis Enrique incluso lo dijo, pero a pesar de todo, Mbappé dice algo y todo el mundo lo publica como si fuera verdad”, afirmaron a AFP.

Lo cierto es que la relación entre el club y el jugador está completamente quebrada. Según el diario deportivo L’Equipe, el club no han cancelado al delantero los sueldos de abril y mayo, probablemente tampoco el de junio. Un nuevo conflicto en la disputa que parecía haberse cerrado el lunes, cuando se oficializó el fichaje por el Madrid.

Una disputa que, seguramente, terminará en la Comisión Jurídica de la LFP. PSG afirma que existe un “pacto de caballeros” por el cual el jugador se comprometió a perdonar 88 millones de dólares por concepto de primas de fidelidad, aunque no existe un documento firmado.