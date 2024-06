Messi revela el dolor que aún le provoca el haber perdido las finales de Copa América frente a Chile

Las selecciones del continente siguen preparándose para enfrentar la Copa América que se desarrollará en Estados Unidos. Uno de los rivales de Chile en la fase de grupos será Argentina, selección que llegará como la vigente campeona del mundo y con Lionel Messi como su principal estrella.

Claro que antes de que llegaran los títulos con la Albiceleste, a la Pulga le tocó sufrir junto a sus compañeros, tal como lo ha vuelto a reflejar en una entrevista con Infobae.

“Obviamente el haber ganado y haber conseguido todo el objetivo a nivel selección, se vive diferente, con otra tranquilidad. Todo lo que rodea se vive también de otra manera”, expresó. Claro que no pudo evitar dejar atrás las decepciones que vivió en la final del Mundial de Brasil 2014 contra Alemania y en las Copas América de 2015 y 2016, en las que terminó perdiendo el título contra Chile.

“Si bien he pasado épocas buenísimas con la selección, porque he tenido procesos desde el 2014, incluyendo el Mundial, donde teníamos un grupo espectacular y también la pasamos bien. 2015 y 2016 en la Copa América también”, comenzó señalando.

“Y pasa una cosa que sólo pasa en Argentina. Es un grupo golpeado por no haber ganado campeonatos y criticado por haber llegado a finales pero no haber sido campeones, creo que fue algo grandioso haber jugado final del Mundial, final de Copa América dos veces seguidas y por no haber ganado el trato que tuvo esa generación, ¿no? Pero más allá de eso tuvimos un grupo espectacular, en el cual la pasábamos bien, pero el hecho de haber ganado, obviamente, como te decía antes, te da un plus”, agregó.

A continuación indicó que evitó darle importancia a las críticas que recibió, algo que se hacía muy complicado. “La verdad es que yo siempre fui indiferente a todo eso. Si bien la he pasado mal y he sufrido por muchas cosas que se han dicho, sobre todo extra futbolístico, en el cual en muchas cosas o la mayoría por no decir todas, eran mentira, inventadas y que eran con intención de hacer daño… intentaba no darle bola”.

“Yo creo que los que más sufren son la familia, los que están cerca de uno, que miran y consumen todo y tienen la bronca, la impotencia, el querer reaccionar, decir algo. Pero bueno, también creo que era una época en la selección que vendía mucho todo eso. El criticar, el matar. Que parecía que querían que a la selección le vaya mal para poder tener un poco más de rating o hacerse un poco más conocidos”, complementó.

Los recuerdos del título

Otra situación que comentó Lionel Messi fue que no ha visto la repetición del partido en el que Argentina se coronó en Qatar contra Francia. “Mis recuerdos están todos acá y la vivo de la manera que la tengo acá y recuerdo lo que recuerdo. Hay muchas cosas que por ahí se me escapan, pero bueno, por ahora me quedo con lo que con lo que tengo sin repasarla”, sostuvo.

“La última jugada del Dibu, por ejemplo, no la viví de la manera que la vivió la mayoría, porque fue una jugada tan rápida. Yo por ahí me queda lejos y no la veo bien y al mismo tiempo sale la contra que me cae la pelota a mí y terminamos con el cabezazo de Lautaro. Entonces no la sufrí de la manera que la sufrieron todos. Sí, obviamente la vi después repetida mil veces, porque no vi los partidos, pero vi jugadas repetidas. Lo que te decía, que te van apareciendo y más después de... a los días de haber sido campeones, mucho más. Miraba repeticiones de un montón de jugadas, pero del partido, de los 90 minutos, de la prórroga, penales y todo eso, no”, agregó.