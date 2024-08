La prensa argentina contradice a Mosa por el fallido paso de Carlos Palacios a Boca Juniors

El fallido fichaje de Carlos Palacios en Boca Juniors entibió el fin de semana. El delantero se amurró frente a la negativa de Blanco y Negro de acceder a la propuesta xeneize, que se elevó, finalmente, a los US$ 4,8 millones. Esa cifra tenía que ser repartida con Vasco da Gama, dueño de una fracción de los derechos económicos sobre el delantero. Esa situación, sumada a la presencia del Cacique en los cuartos de final de la Copa Libertadores, por los que se debe medir ante River Plate, mantienen frenada la operación. Este lunes, de hecho, el directorio de Blanco y Negro se reunirá para debatir, y resolver, la propuesta. Preliminarmente, la idea es que Palacios se quede para no menguarle el plantel a Jorge Almirón.

El domingo, en Viña del Mar, Aníbal Mosa, el presidente de Blanco y Negro, intentó aclarar por qué la negociación no fructificó. “La oferta llegó, para ser bien preciso, alrededor de 45 minutos antes que cerrara el libro de pases. Y a nosotros nos estaban pidiendo que nos pronunciáramos sobre esa oferta. Llamamos a un directorio extraordinario, porque somos una sociedad abierta a todos los hinchas del país y tenemos ciertos procedimientos. Entonces nos pedían que en 30 minutos aprobáramos una operación de 5 millones de dólares, lo cual no era factible”, afirmó el empresario portomontino.

En Argentina le contradicen

Los dichos de Mosa no tardaron en cruzar la cordillera. Ni en encontrar respuesta. La prensa argentina, de hecho, los contradice. “La última gestión la hizo por Carlos Palacios sobre el cierre del mercado de pases. Boca había hecho otras ofertas en el mercado pases. Fueron rechazadas por Colo Colo”, detalló el periodista Emiliano Raddi, quien cubre el acontecer xeneize para ESPN.

Carlos Palacios, en el partido de ida ante Junior (Foto: Photosport)

El profesional fue más allá. “A último momento, como una manera de negociar y hacerlo al borde del cierre por sí o por no, Colo Colo rechazó la propuesta y dijo que no había tiempo para negociar. Pero Boca había hecho otras ofertas”, expuso, dando cuenta de tratativas anteriores que, de igual forma, no satisfacían los intereses albos en la línea de dejar partir a uno de sus jugadores más importantes.

En recuperación

Palacios no se presentó al entrenamiento del viernes, aunque reapareció el sábado en Macul. Ese día, el Cacique viajó a Viña del Mar para enfrentar a Everton, sin el exjugadore de Unión Española en sus filas. Se explicó que su ausencia se debía a un problema físico que arrastraba desde la serie ante los colombianos. ““Carlos tuvo un golpe en Barranquilla y luego pasó lo de la oferta de Boca Juniors, por lo que tomé la decisión que no estuviera por el estrés que genera todo, pero hoy estuvo acá y está en el vestuario”, dijo Almirón.

Mosa también abordó el enojo del jugador “Carlos está más tranquilo, estaba con algunas intenciones de salir, pero le hemos hecho saber la importancia que tiene para el equipo, la instancia que estamos jugando, así que está tranquilo”, aseguró el mandamás albo.