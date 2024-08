Carlos Palacios aborda la lucha por el título en el Torneo Nacional: “No me interesa la U”

Colo Colo no le pierde pisada a Universidad de Chile. Con un partido menos, los albos quedaron a cuatro puntos de los azules. En ese escenario, el triunfo con remontada ante Ñublense fue un desahogo para el equipo de Macul.

“Fue un partido duro, difícil, a ratos complicado. Pero me voy feliz de ayudar al equipo, aportar a mis compañeros. Hacer nueve goles es algo que no lo esperaba. No era tanto de anotar, he ido evolucionando”, reconoció Carlos Palacios, autor de un gol y una asistencia, a la transmisión de TNT Sports.

Asimismo, agregó que “demostramos que somos un grupo unido y eso se ve reflejado en la cancha. Remamos todos para el mismo lado. Hemos logrado una buena racha de partidos, pero tenemos que sostenerla”.

El Cacique pelea mano a mano el liderato con su archirrival. Sin embargo, Palacios sostiene que no es una situación que le preocupe mayormente, ni siquiera en la lucha por el título.

“No me interesa la U, me enfoco en Colo Colo, un club en el que tenemos que ganar todos los partidos. Lo venimos haciendo en todos los campeonatos, en el torneo, en la Copa Chile y en la Copa. No es importante, no me interesa lo que pase con la U”, dijo el autor de la primera conquista.

Traspaso fallido

Sin embargo, el futbolista formado en Unión Española ha estado en el centro de la noticia. No tanto por sus virtudes, sino también por la polémica por la oferta por su pase de Boca Juniors que no fue aceptada por Colo Colo.

“Siempre estuve tranquilo, lo que se diera para mí sería lo mejor. Son oportunidades que te da la vida, momentos de decisiones rápidas. Yo siempre estuve tranquilo y feliz. El profe y mis compañeros me dieron la confianza, son oportunidades, ofertas que pasan en el camino”, explicó.

Además, completó que “nunca he estado infeliz, estoy en el club de mis amores, vengo todos los días a entrenar, sacrificándome personalmente y con la posibilidad de ayudar a mis compañeros”.

Sobre la opción de llegar a Boca Juniors, de manera específica, el exjugador de Vasco da Gama sostuvo que “son oportunidades, son momentos… Soy feliz y eso se vio reflejado en la cancha, que sea lo que sea yo estoy enfocado acá. Ayudar a mi equipo es lo que me pone feliz. Oportunidades habrá tanto Argentina como acá, sin cosas hermosas importantes para mí”.