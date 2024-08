Colo Colo no se cae: Palacios lidera la remontada sobre Ñublense y sigue a la caza de la U

Cuando queda cada vez menos en el Campeonato Nacional, no está permitido tropezar. Y Colo Colo no falló. En una jornada muy fría en la capital, el flamante cuartofinalista de la Copa Libertadores entibió el ambiente en el Monumental con una importante victoria sobre Ñublense por 2-1, para seguir a la caza del líder.

Si bien cuenta con un partido pendiente ante Huachipato (que aún no tiene programación), la victoria de la U sobre Unión Española no le dejó margen de acción a los pupilos de Jorge Almirón, en pleno plan de persecución al puntero del certamen (y el archirrival, por lo demás). Ante el intenso ajetreo que atraviesa la plantilla y que no cesará entre torneo de liga, Copa Libertadores y Copa Chile, el ex DT de Boca tiene que administrar y mover fichas.

Ante los Diablos Rojos, entró desde el inicio Lucas Soto (la partida de Damián Pizarro dejó a los albos con el problema de los minutos Sub 21) y volvió Carlos Palacios, luego de no estar ante Everton.

El Ñublense de Mario Salas, que llegó a Pedrero con cuatro partidos sin caer, salió con atrevimiento y le fue a disputar el partido a Colo Colo. Premio a esa postura fue que abrió la cuenta antes del cuarto de hora. En los 14′, Patricio Rubio puso el 1-0 para los chillanejos, capturando de manera impecable un despeje de Brayan Cortés a un remate de Gabriel Graciani. Sorpresa en Macul.

El Cacique fue de menos a más. Durante la primera parte careció de sorpresa del medio hacia arriba. Al no disponer de extremos, el encargado de la generación de fútbol era Palacios, quien se ubicaba detrás de Correa y Paiva. Defendiendo alto, con tres hombres en el fondo (porque Esteban Pavez se metía como un líbero), quedaba expuesto a las contras. Durante más o menos 30 minutos, a Colo Colo le costó fluir.

Penal y punto de quiebre

Pero el punto de quiebre sucedió con el penal que sanciona el juez Reiniero Alvarado, por la falta de Bosso en contra del paraguayo Paiva. Ejecutó Palacios y colocó el 1-1. El ex Vasco da Gama, quien se queda en el club tras su coqueteo con Boca Juniors, fue a abrazarse con Almirón tras el gol. La igualdad le hizo el click necesario al cuadro blanco para activarse en el juego, juntando más pases y tomando mayor control de las acciones, lo que se estiró para la parte complementaria.

El ingreso de Leo Gil por el amonestado Soto reordenó a Colo Colo, dejando una línea de cuatro atrás y con Pavez en el eje del mediocampo. Si no fuera por la actuación de Nicola Pérez, el local hubiese encontrado antes el desequilibrio. En menos de cinco minutos, los albos tuvieron un par de chances claras, con un cabezazo de Correa y un remate de Gil, ambas contenidas por el meta uruguayo de Ñublense.

El desahogo sucedió en los 56′, con el gol de Erick Wiemberg, mediante un remate con la pierna zurda tras asistencia de Palacios. El 7 de los albos hizo lo que se espera de un ‘creador’ y le dejó en bandeja al ex La Calera la oportunidad de gol que finalmente se concretó.

Con sus armas, los Diablos Rojos movieron piezas y buscaron el empate, mientras que los colocolinos apostaron por bajarle el ritmo a la recta final e intentar algún contragolpe. El resultado termina siendo ajustado, pero igual de efectivo para el cuadro popular, que sigue respirándole en la nuca a la U. Llegan a los 42 puntos, a cuatro de la cima (con el asterisco del partido pendiente ante Huachipato). Como el calendario no le da mucho descanso a los albos, ahora se viene el viaje a Calama.

Ficha del partido

Colo Colo: B. Cortés; E. Amor, E. Pavez, M. Falcón; M. Isla (87′, O. Opazo), L. Soto (46′, L. Gil), V. Pizarro (74′, C. Zavala), E. Wiemberg; C. Palacios (87′, R. González); G. Paiva (62′, L. Cepeda) y J. Correa. DT: J. Almirón.

Ñublense: N. Pérez; B. Cerezo (62′, C. Labrín), O. Bosso, R. Caroca, F. Yáñez (79′, I. Rozas); M. Rivera, L. Reyes, G. Graciani (71′, P. Sánchez); B. Oyarzo (61′, M. Plaza), P. Rubio e I. Sosa (79′, P. Bonacci). DT: M. Salas.

Goles: 0-1, 14′, Rubio, remata de primera tras despeje de Cortés; 1-1, 31′, Palacios, de penal; 2-1, 56′, Wiemberg, con un disparo de zurda.

Árbitro: R. Alvarado. Amonestó a Soto, Falcón, Gil, Amor (CC); Rubio, Oyarzo y el DT Salas (Ñ).

Estadio Monumental. Asistieron 22.430 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.