“No hubo pago de por medio”: el plan de Colo Colo para enfrentar la formalización de Aníbal Mosa y nueve jugadores por el caso licencias de conducir

El caso licencias remece a Colo Colo. Tras meses de investigación, considerando que la causa se abrió en diciembre pasado, la Fiscalía de Alta Complejidad solicitó una audiencia de formalización en contra del presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, y de varios de sus jugadores por obtener su licencia de conducir de manera irregular.

Y aunque la cita en tribunales aún no tiene una fecha determinada, las partes involucradas ya se preparan para lo que será su encuentro ante un juez. Por lo mismo, el abogado Matías Kunsemuller, alista la defensa de sus representados: Alan Saldivia, Daniel Gutiérrez, Diego Plaza, Dylan Portilla, Eduardo Villanueva, Lucas Soto, Marcos Bolados, Maximiliano Falcón, Óscar Opazo y Aníbal Mosa.

La falta cometida se remonta a diciembre de 2023. En esa oportunidad, se dio a conocer que los jugadores de Macul obtuvieron licencias Clase B entre 2016 y 2022 a través del Departamento de Tránsito de la Municipalidad de Nancagua de manera irregular. Las indagatorias individualizaron a Aníbal Valenzuela Cariz como intermediario, quien figuraba como director del departamento de Tránsito del municipio. Por lo mismo, el alcalde de la localidad de la Sexta Región, Mario Bustamente, exigió abrir un sumario administrativo. “Hay que determinar las responsabilidad, de quién corresponde y lo que corresponda”, advirtió.

Rancagua, 23 de agosto de 2024 Jugadores de Colo Colo en Fiscalia de Rancagua por caso de licencias falsas. En la foto jugadores salen de fiscalía. Jorge Loyola/Aton Chile

La semana pasada, los nueve futbolistas apuntados tuvieron que declarar. El fiscal jefe de Rancagua detalló los delitos que se investigan. “La fiscalía dentro de los próximos días va a solicitar audiencia de formalización de investigación en contra de aquellos; es decir en contra de tanto algunos de los jugadores de fútbol como asimismo el presidente de dicha institución”, sostuvo.

Las primeras indagatorias, sin embargo, responsabilian al funcionario Aníbal Valenzuela por entregar los documentos sin los trámites necesarios como lo son la realización de exámenes escritos, médicos y prácticos. “Eso en nuestro concepto es sumamente grave. Por una parte acá está en riesgo la seguridad vial porque desconocemos si estas personas realmente cumplen o no con los requisitos legales, por que no lo han acreditado de acuerdo a la legislación chilena y por otra parte por cierto la calidad de funcionario público en la cual también se ve afectada la fe pública, la forma de actuar de la red de administración de justicia”, manifestó Bischoffshausen.

Frente a tal escenario, el abogado de Colo Colo, Matías Kunsemuller, ya prepara la defensa que presentará el día de la audiencia. “Esta es una causa en la que se investiga la obtención de una licencia de conducir sin cumplir con los requisitos que determina la ley y no un delito de cohecho o falta más grave. En ninguna de las carpetas investigativas se ha mencionado ni consta que los jugadores de Colo Colo realizaran un pago de por medio a funcionarios públicos para conseguir este documento o algo que se le parezca”, comienza diciendo el profesional.

Según advierte Kunsemuller, la causa no debería pasar a mayores ni impedir que los involucrados cumplan con sus obligaciones laborales. El Cacique se alista para disputar los cuartos de final de la Copa Libertadores frente a River Plate. “Todos mis representados han colaborado con la fiscalía, prestaron declaraciones y entregaron su firma para las pericias caligráficas del caso. Además, entregaron al ente persecutor las licencias de conducir obtenidas”, asegura el jurista.

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro. Foto: Photosport

Por lo mismo, cree firmemente que apenas se concrete la audiencia de formalización no se siga con la causa. “Es altamente posible que, por el tipo de delito, se llegue a una suspensión provisional de procedimiento”, sostiene el entrevistado. Lo que en palabras simples significa que se termina el proceso judicial y los involucrados deben cumplir ciertas condiciones (no volver a cometer la falta y/o realizar algún trabajo comunitario) durante un tiempo determinado (de uno a tres años), para que no se reabra la carpeta.

Palabras que son ratificadas por la declaración que realiza el jefe de la fiscalía de Santa Cruz, Claudio Meneses, cuando se conocen los hechos y donde afirma que “respecto al funcionario (Aníbal Valenzuela Cariz) la pena puede ser superior, parte de tres años y un día hasta 10 años, con una multa. En el caso de los futbolistas es más difícil que puedan verse involucrados porque tienen que haber amenazas, sobornos o alguna situación parecida, no lo descartamos. Claramente la responsabilidad del funcionario municipal en principio es más clara”.

Desde el club, en tanto, han guardado sliencio. Hace unos meses, Aníbal Mosa sí se refirió a la denuncia que aseguró haberlo sorprendido. “No tengo elementos para decir que es un tema grupal, hay una notificación, pero no se dice cómo fueron los hechos, no sé cómo ocurrió esta cuestión. Morón está conversando con nuestros líderes para ver de qué manera se enfrenta esta situación, que es nada de agradable para nadie”, señaló.