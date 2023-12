Fiscal aclara las penas que arriesgan los involucrados en la entrega irregular de las 22 licencias de conducir a jugadores de Colo Colo

Colo Colo no da tregua en cuanto a la tranquilidad de sus días. Ayer, la Policía de Investigación entregó una sorpresiva información que involucra al plantel del Cacique. Sucede que la entidad anunció la investigación sobre 22 jugadores albos por presunta obtención irregular de licencias de conducir.

De acuerdo a las informaciones emanadas desde la Sexta Región, el subprefecto Renato Bustamante, jefe de la Bicrim de Santa Cruz, comentó que este jueves se dio cumplimiento “a una orden judicial emanada del Juzgado de Garantía de Santa Cruz que dice relación con la incautación de documentación para la obtención de licencias de conducir clase B respecto de 22 personas”.

“Estas 22 personas corresponden a jugadores profesionales del club Colo Colo, con domicilio laboral en la ciudad de Santiago”, añadió, junto con confirmar que “esta diligencia está ordenada y coordinada con el Ministerio Público de Santa Cruz, que posteriormente dictará las acciones investigativas pertinentes respecto de este caso”.

Hoy, sin embargo, Claudio Meneses, jefe de la fiscalía de Santa Cruz, entregó detalles de la investigación. “Nosotros iniciamos una investigación de oficio. Recibimos la información de que había algunos jugadores del plantel de Colo Colo, actuales supuestamente, que tenían su licencia de conducir obtenida en Nancagua. Nosotros sacamos la hoja de vida del conductor y constatamos que por ahora hay 22 personas, obviamente hay que determinar quién fue la persona que otorgó las licencias que aparentemente no cumplen los requisitos, pero es materia de investigación, que se inició hace muy poco tiempo”, señaló. “Lo que tenemos claro es que las licencias fueron entregadas en Rancagua y hay que determinar quién fue”, añadió.

El fiscal continuó con su explicación. “Cuando una persona saca una licencia de conducir debe dar un domicilio de la comuna, es por esto, que nosotros incautamos las carpetas de todos estos futbolistas y debemos constatar si ellos tienen domicilio acá o no, eso es fácil. Se habla que hay más futbolistas, lo que nos hemos enterados es que esto comenzó el 2016 hasta 2023, puede ser de antes, pero todo eso está en investigación”, continuó.

También comentó que los futbolsitas serán citados. Y, de paso, se refirió a las posibles sanciones: “Creemos pertinente citarlos a declarar para que ellos expliquen cómo obtuvieron su licencia de conducir, el domicilio,entonces está dentro de las diligencias. Respecto al funcionario la pena puede ser superior, parte de tres años y un día hasta 10 años, con una multa. En el caso de los futbolistas es más difícil que puedan verse involucrados porque tienen que haber amenazas, sobornos o alguna situación parecida, no lo descartamos. Claramente la responsabilidad del funcionario municipal en principio es más clara”.

Larga data

Sobre las razones para ordenar esta diligencia, expresó que “ante eventuales irregularidades es que el tribunal otorgó esta medida intrusiva, para poder recabar la prueba documental y así analizar esta misma”.

El periodo a investigar es bastante amplio. De hecho, Bustamante señaló que las primera vez que ocurrió este presunto ilícito ocurrió hace siete años y se extendió en el periodo comprendido entre 2016 y 2023.

Por su parte, Alfredo Stöhwing, timonel de la concesionaria, se mostró sorprendido tras enterarse de la situación después de la reunión de directorio de este jueves y no dudo en expresar su preocupación por la situación. “No se alcanzó a conversar, me acabo de enterar, así que no tengo mucha información al respecto. Pedí a la administración un informe sobre eso y por supuesto que la denuncia me parece de la máxima gravedad”, sentenció.

Se espera que en las próximas horas Colo Colo se pronuncie ante esta situación que investiga el Poder Judicial, en una jornada en la que se está desarrollando la reunión ordinaria del directorio de Blanco y Negro.