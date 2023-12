La Justicia investiga a 22 jugadores de Colo Colo por presunta obtención irregular de licencias de conducir

Colo Colo no da tregua en cuanto a la tranquilidad de sus días. Durante esta jornada, la Policía de Investigación entregó una sorpresiva información que involucra al plantel del Cacique. Sucede que la entidad anunció la investigación sobre 22 jugadores albos por presunta obtención irregular de licencias de conducir.

De acuerdo a lo que señala Mega, el subprefecto Renato Bustamante, jefe de la Bicrim de Santa Cruz, comentó que este jueves se dio cumplimiento “a una orden judicial emanada del Juzgado de Garantía de Santa Cruz que dice relación con la incautación de documentación para la obtención de licencias de conducir clase B respecto de 22 personas”.

“Estas 22 personas corresponden a jugadores profesionales del club Colo Colo, con domicilio laboral en la ciudad de Santiago”, añadió, junto con confirmar que “esta diligencia está ordenada y coordinada con el Ministerio Público de Santa Cruz, que posteriormente dictará las acciones investigativas pertinentes respecto de este caso”.

Larga data

Sobre las razones para ordenar esta diligencia, expresó que “ante eventuales irregularidades es que el tribunal otorgó esta medida intrusiva, para poder recabar la prueba documental y así analizar esta misma”.

El periodo a investigar es bastante amplio. De hecho, Bustamante señaló que las primera vez que ocurrió este presunto ilícito ocurrió hace siete años y se extendió en el periodo comprendido entre 2016 y 2023.

Por su parte, Alfredo Stöhwing, timonel de la concesionaria, se mostró sorprendido tras enterarse de la situación después de la reunión de directorio de este jueves y no dudo en expresar su preocupación por la situación. “No se alcanzó a conversar, me acabo de enterar, así que no tengo mucha información al respecto. Pedí a la administración un informe sobre eso y por supuesto que la denuncia me parece de la máxima gravedad”, sentenció.

Se espera que en las próximas horas Colo Colo se pronuncie ante esta situación que investiga el Poder Judicial, en una jornada en la que se está desarrollando la reunión ordinaria del directorio de Blanco y Negro.