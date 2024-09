De pensar en el retiro a los 15 años a tener línea directa con Riquelme: la historia de Carlos Palacios, la ‘joya’ de Colo Colo

Carlos Palacios espera ser la gran arma de Colo Colo ante River Plate en la Copa Libertadores. En Macul, el volante ha logrado exhibir el nivel que lo llevó a ser figura en Unión Española y le valió el salto a Internacional de Porto Alegre. Claro que ha tenido que darse la vuelta larga para brillar. En Brasil, el futbolista nunca logró destacar, ni en Inter ni en Vasco. Jugó 59 partidos entre ambas instituciones, anotando un gol y dando cuatro asistencias. Números para el olvido. Por ende su retorno a Chile ha sido fructífero por donde se le mire. Volvió a la Selección y es pretendido por Boca Juniors.

La Joya, apodo que se ganó en Santa Laura, tiene 24 años. Hace 10 años, antes de ser profesional, pensó en dejar el fútbol. “A los 15 me tocó un profe que no le agradaba mi estilo de juego y pensé en dejar de jugar o hacerlo solo en el barrio. A veces me dejaba en el banco o directamente ni me citaba. Creo que ahí fue importante el apoyo de mi familia. Ellos me ayudaron a estar tranquilo”, reveló en su momento.

Carlos Palacios brilló en Unión Española antes de partir a Brasil. Foto: Photosport

Sus orígenes deportivos fueron en Renca. Ahí, según ha relatado, vivió momentos complejos que lo alejaban de la aspiración de ser futbolista. Su madre o los entrenadores que tenía en Unión Española tuvieron que enderezar la carrera del talentoso jugador. “Andaba haciendo cosas que no debía, es verdad. No pensaba tanto en el fútbol, pero a la larga yo sabía que ese camino no me iba a llevar a nada. Fui aprendiendo. Tuve la fortaleza de creer”, contó.

Cuando en Plaza Chacabuco se convencieron que era el momento, debutó en Primera División como un de las máximas promesas de su cantera. Fue Martín Palermo el técnico que le dio la oportunidad. El goleador histórico de Boca Juniors lo colocó en algunos compromisos de la temporada 2018. Sin embargo, su mejor versión vendría en 2020, con Ronald Fuentes en la banca de los hispanos. El oriundo de la Población Huamachuco fue uno de los mejores futbolistas del Campeonato Nacional 2020, uno que estuvo marcado por la pandemia.

Dos años par el olvido

A inicios de 2021, Unión Española recibió una oferta de cerca de 3 millones de dólares por Palacios. Luego de meditarlo con el propio volante, dejaron que saliera a Inter de Porto Alegre. Ese mismo año, Martín Lasarte lo llevó a la Copa América esperanzado de que se transformara en un elemento importante para la Roja. Sin embargo, en el club colorado jamás destacó y tras su irregular participación en el Equipo de Todos se mantuvo lejos de Juan Pinto Durán por varios años. “No fui 100 por ciento profesional. Mi mente estaba en otra cosa”, reconoció al salir del equipo donde Elías Figueroa es ídolo.

Thiago Silva ayuda a Palacios a ponerse de pie luego de la eliminación de la Roja en la Copa América 2021. Foto: Photosport

Pasó de Porto Alegre a Río de Janeiro. Vasco da Gama fue su segunda casa en Brasil, pero la experiencia fue para el olvido. Tuvo muy poco protagonismo, pese a lograr el ascenso al Brasileirao. El año, fuera de lo deportivo, estuvo marcado por la detención que tuvo en noviembre de 2022, tras las acusaciones de Violencia Intrafamiliar por parte de su expareja.

Lo llama Román

Desde pequeño, Palacios se identificó con el juego de Juan Román Riquelme. Durante sus dos años en Colo Colo, el ídolo y actual presidente Boca Juniors ha seguido de cerca la carrera del formado en Independencia. A inicios del curso actual y luego a mitad de temporada, el exvolante intentó llevárselo al cuadro xeneize. Pese a que en ninguna de las dos ocasiones se concretó la negociación, el chileno reconoce que mantiene el contacto con el exmediocampista.

“Conversé con Román, como siempre. Desde enero que llevo una relación muy bonita con él. Me ha tratado súper bien, la verdad. No sé qué me ve... Así que nada, le mando un abrazo. Que le pregunten (a Riquelme) qué me ve, para que él responda. Porque acá dicen que no saben qué me ve, no saben qué me encuentra. Estoy feliz de que el último ‘10′ me llame. Converse con él, me ayuda. Soy muy joven todavía, me ha ayudado muchísimo, me ha aconsejado. Hemos hablado de fútbol, la verdad”, dijo a TNT Sports en agosto.