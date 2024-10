“La bronca de Gareca y todo Chile con Carlos Palacios”: Sudamérica reacciona a la salida de la Roja del jugador de Colo Colo

La salida de Carlos Palacios de la Roja no dejó indiferente a nadie. Su petición de abandonar la concentración de la selección chilena provocó un remezón. La noticia no cayó gratamente en Juan Pinto Durán, independiente de que el jugador argumentara “problemas familiares”. Sus explicaciones generaron dudas, puesto que anteriormente ya había manifestado la idea de no acudir al llamado de Ricardo Gareca.

Hubo reacciones de diferentes partes. Mientras algunos se encargaron de salir en su defensa, otros lanzaron potentes mensajes.

La decisión de Palacios no solo generó eco en el fútbol nacional, sino que también lo hizo en territorio internacional. En Argentina, lugar donde están pendientes de él debido al reconocido interés de Juan Román Riquelme y Boca Juniors, no tardaron en replicar la noticia.

Olé, por ejemplo, señaló: “En Chile la situación no puede ser peor: la Roja tiene su peor arranque en unas Eliminatorias que ya se disputaron por la mitad y para colmo la victoria de Perú ante Uruguay los dejó últimos, a seis puntos del repechaje. Como si eso fuera poco y las críticas a Ricardo Gareca no paran, ahora se sumó una nueva polémica: Carlos Palacios se bajó de la convocatoria por ‘problemas personales’ y no estará para visitar a Colombia el martes en un duelo clave”, señaló el citado medio, en una nota titulada como “La bronca de Gareca y todo Chile con Carlos Palacios, el jugador que quiere Boca”.

Palacios, noticia en Sudamérica

TyC Sports también se refirió a la situación de la Joya. “Escándalo en Chile con Carlos Palacios, el jugador que quiere Boca”, titularon. “Mientras muchos dan al atacante como refuerzo del Xeneize, el futbolista de Colo-Colo abandonó la concentración de Chile y provocó un fuerte repudio. Ricardo Gareca y compañía estarían indignados”, consignaron.

“La noticia cayó mal en el centro de entrenamiento de Pinto Durán, ya que las explicaciones de Palacios no fueron detalladas, lo que generó dudas sobre sus verdaderos motivos. Además, se especula que su decisión pudo estar influenciada por el hecho de que no se perfilaba como titular en el próximo partido de la selección contra Colombia”, señaló Infobae.

En Colombia no estuvieron ajenos de la noticia. “La Selección de Chile sufre por decisiones internas que se presentan, en la previa de la visita a los colombianos, en la Eliminatoria”, comenzó señalando el medio Noticias Caracol. “Palacios, de 24 años, disputó unos cuantos minutos en la derrota 1-2 de la ‘austral’ con Brasil en el estadio Nacional, pero no tuvo mayor brillo. Y es que antes de ponerse a disposición de Gareca en la sede de entrenamiento de la selección chilena, el centrocampista había manifestado su inconformidad por el llamado a la doble jornada de las Eliminatorias porque se acercaban partidos decisivos con su club, Colo Colo, en el torneo doméstico”, añadieron.

En Perú, en tanto, siempre están atentos a lo que pueda realizar Ricardo Gareca. “Esta noticia no ha caído para nada bien en el entorno de Ricardo Gareca e incluso señalaron que el delantero ya había manifestado la idea de no responder el llamado a la selección nacional para jugar la recta final del torneo con Colo-Colo”, indicó La República.