¿Palo de Gonzalo Jara a Carlos Palacios?: “Esta generación nunca se negó a ir a la Selección”

El retiro de Carlos Palacios de la convocatoria de la selección chilena remeció la concentración del equipo nacional. No solo eso, sino que todo el ambiente del fútbol nacional.

“La Gerencia de Comunicaciones y Asuntos Corporativos de la Federación de Fútbol de Chile (FFCh) informa que el seleccionado nacional Carlos Palacios ha sido liberado de la convocatoria debido a que el jugador informó tener problemas personales”, fue el comunicado de la ANFP, el sábado en la mañana.

De manera inmediata, quedó instalada la polémica. Si bien el futbolista esgrimió “temas familiares” para pedir su salida de Juan Pinto Durán, lo cierto es que sus razones generaron más interrogantes que certezas.

El renquino no ahondó en detalles sobre los supuestos problemas. Incluso, el mismo atleta ya antes había manifestado la idea de no acudir a la Roja para jugar la recta final del torneo con los albos. Una situación que provocó la consiguiente molestia del técnico Ricardo Gareca.

Mensaje de históricos

Una decisión que levantó muchos cuestionamientos en el medio futbolístico. Fue el gran tema en la jornada del sábado y hasta aquellos que ya no están en el equipo nacional no pudieron rehuir a la polémica.

La despedida del fútbol de Gonzalo Jara fue uno de los eventos que marcó ese día, donde desfilaron varios de los nombres que engrosaron el palmarés de la Generación Dorada.

En un emotivo discurso para colgar los botines, el exdeportista formado en Huachipato envió un encriptado mensaje que, asimismo, estuvo lleno de contingencia.

“Quiero agradecer a todos. Esta es una generación que siempre estuvo para la selección, nunca se negaron a ir. Siempre quisieron vestir la camiseta de Chile y nos tocó perder muchas veces”, afirmó el de Hualpén.

En la misma línea, Jorge Valdivia afirmó a TVN que “yo creo que lo de Carlos Palacios, si el jugador se excusó con problemas familiares, me imagino que no tenemos por qué no creerle”.

Asimismo, el Mago agregó que “cada uno es libre de actuar y de tomar ciertas determinaciones, de posicionarse. No creo que alguien juegue con un tema familiar para salir de la Selección”.

Las palabras de Medel

Otro de los invitados estelares a la despedida de Jara fue Gary Medel. E l volante, quien hoy defiende los colores de Boca Juniors no escondió su deseo de regresar a la selección chilena.

“Un siempre está a disposición. Pero uno tiene que confiar en los jugadores que están para que siempre le pueda ir bien a Chile. Pero no, nadie me ha llamado del cuerpo técnico”, afirmó el Pitbull.

Sobre sus opciones, el formado en la UC agregó que “yo creo que, si estoy jugando en un gran nivel en Boca Juniors, compitiendo en un torneo de alto nivel, como es la de Argentina, obviamente que siempre va a estar la expectativa de volver. Pero eso lo decide el entrenador, él sabe a qué jugadores llamar. Lo mejor que le sirva para los partidos que vienen”.