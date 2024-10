Con defensa a Gareca: el zigzagueante análisis de Milad después del duro revés de la Roja

Pablo Milad estaba triste. Lo reconoció. Dice que su pena es doble. Como presidente del fútbol chileno y, principalmente, como hincha. El máximo dirigente del fútbol chileno sufre por la caída ante Brasil, pero más porque el Mundial se ve incluso más lejos que antes del inicio del partido.

Inicialmente, eso sí, prefiere ver el lado más amable de la jornada en Ñuñoa. “Hoy se sintió el calor de la gente y se demostró que hay jóvenes, que hay futuro. Fue un partido muy injusto. Tuvimos ocasiones ante un gran rival. Hay que seguir trabajando, luchando. No hay que dar nada por perdido. Cuando les das espacios a jugadores de alta calidad, pasa esto, te la clavan. Los chicos mostraron hoy un gran nivel. Hay una tristeza profunda, porque queríamos sumar. Teníamos al menos un punto en el bolsillo, que no lo pudimos lograr. Brasil no venía muy bien, pero con grandes jugadores es muy difícil”, analizó.

Respaldo y convicción

El timonel no baja los brazos. “Mientras haya posibilidades matemáticas vamos a luchar hasta el final”, insiste.

Luego, defiende la elección de Ricardo Gareca como entrenador y respalda su gestión. “Trajimos al mejor entrenador que había en el mercado. Fue una elección de todos. Lamentablemente, no se han dado los resultados. Ricardo es un hombre que tiene las convicciones claras. Vamos a luchar hasta el final. Habiendo una posibilidad matemática, la vamos a luchar. Hay bastantes jugadores que nos pueden dar felicidad y éxito”, sostiene.

Ricardo Gareca retando a Thomas Galdames. Foto: Photosport

En ese plano, valoró la mejoría en el nivel de juego. “Chile se vio mejor hoy, en todas sus líneas, una defensa muy sólida. Hay que pensar en que teníamos ausencias”, resalta. E intenta poner su atención en el próximo duelo. “Tenemos que ir a sumar en Colombia. Claro que es preocupante no ganar. Más para mí que soy el presidente y también soy hincha”, sentencia.

En su función, compromete respaldo. “La dirigencia siempre tiene que apoyar, porque es la cara más cercana que tiene el técnico. Eso también se transmite a los jugadores. Tenemos jugadores. El apoyo al técnico es fundamental”, insiste.