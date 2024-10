Últimos partidos de Marcelo Morales en la U: la millonaria cláusula que echó por tierra la renovación del lateral azul

Universidad de Chile vive una particular lucha interna para afrontar de la mejor manera posible los desafíos internacionales fijados para el 2025. Y es que mientras pelea palmo a palmo con Colo Colo por conseguir el título del Campeonato Nacional, certamen en el que enfrenta a Universidad Católica, este sábado, también tiene en mente la conformación del plantel de cara a la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año, instancia a la que no accedía de manera directa desde 2018.

Por ello, uno de los principales puntos a tratar al interior de Azul Azul fue la renovación de sus principales figuras. En La Cisterna ya abrocharon a Matías Zaldivia y Leandro Fernández durante el primer semestre. Sin embargo, hubo una renovación que el directorio comandado por Michael Clark no pudo concretar bajo ninguna circunstancia, y que se le fue complicando con el paso del tiempo. Se trata de Marcelo Morales.

La millonaria cláusula de salida

Tras una negociación que duró más de un año, y en la que hubo diferencias desde el principio, finalmente el defensa decidió no extender su contrato en la U, que termina en diciembre próximo. ¿Cuál fue la razón que impidió que el jugador continuara su carrera en el elenco universitario? La millonaria cláusula de salida que Azul Azul quería establecer en el futuro vínculo del lateral izquierdo.

Así, mientras se prepara para afrontar sus últimas semanas vistiendo la camiseta estudiantil, el lateral que recientemente estuvo con la selección chilena en las Eliminatorias ya se encuentra analizando las múltiples ofertas que le han llegado desde el extranjero.

Diferencias con la U

La trama de conflictos asociados a Marcelo Morales y su renovación con Universidad de Chile no es algo propio de los últimos meses. Cuando los azules finalizaban la primera rueda del Campeonato Nacional como líderes exclusivos, la discusión sobre la extensión del contrato del lateral comenzó a tomar fuerza tras su evidente alza de rendimiento por la banda izquierda.

En ese sentido, la tratativas se intensificaron en julio, en la previa del choque de vuelta entre la U y Everton de Viña del Mar, por las semifinales de la Zona Centro Norte de la Copa Chile. Según supo El Deportivo, en un primer momento, la parte representativa del jugador pidió que la cláusula de salida se fijara en US$ 2,5 millones. No obstante, Azul Azul rechazó la idea, ya que su intención era elevar al doble ese monto, es decir, hasta los US$ 5 millones, con un incremento salarial, según el entorno del jugador. Eso sí, en la U sostienen que jamás llegaron a plantear una cifra tan grande para blindar al futbolista.

Aquella postura generó la molestia de Morales y su círculo, donde catalogaron la cifra como extremadamente alta para sus pretensiones de emigrar del país en el futuro cercano. Eso sin considerar que se trata de un precio exorbitado para lo que se paga en el mercado nacional por un jugador, sobre todo, en dicha posición. El tiempo fue pasando y cada vez había menos margen para lograr un acuerdo.

En ese contexto, al encontrarse con la negativa del lateral de 21 años, desde la concesionaria tomaron una radical medida -en conjunto con Gustavo Álvarez- para ejercer presión: congelar a Morales para el partido ante los ruleteros, y relegarlo al banco de suplentes en los compromisos frente a Cobresal y Audax Italiano. En su reemplazo, asumió Antonio Díaz, sin poder convencer en su presentación como refuerzo.

La determinación golpeó a la U. En dichos cotejos, los azules triunfaron ante Everton, pero desperdiciaron puntos importantes en la lucha por el Torneo Nacional al empatar 3-3 contra los mineros y caer por 1-0 frente a los itálicos. En consecuencia, el castigo se levantó casi instantáneamente al requerir nuevamente los servicios del lateral izquierdo, a esa altura, casi imprescindibles.

Sin embargo, tanto la U como Gustavo Álvarez descartaron que a Morales se le hubiese “congelado” en represalia por no renovar con el club. “El tema Morales quedó claro e inclusive alguno de ustedes me pidieron disculpas por haber llevado información que era falsa ¿Se acuerdan de eso o no? Y creo que coinciden todos”, se defendió el técnico ante la prensa, que esgrimió como argumento que el defensa estaba algo distraído con la negociación, por lo que era necesario que se despejara, lo que implicaba estar fuera un partido.

Nueva propuesta a la baja

Ya con la relación distante entre ambas partes, Morales prosiguió como titular, sin dejar de lado las negociaciones. Como último intento, la dirigencia azul ofreció renovar su carta con una cláusula de 1 millón de la divisa norteamericana, es decir, muchísimo más baja que la pretendida en un principio. Y claro, los azules ya no tenían tiempo. Sin embargo, ante la proximidad del final del contrato y la posibilidad de quedar libre para explorar nuevas ofertas, el jugador decidió mantener su postura y no renovar por la U.

Marcelo Morales ingresó desde el banquillo en el partido ante Cobresal. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Varias ofertas del extranjero

Con su inminente partida en calidad de agente libre, Marcelo Morales analiza las ofertas que llegan provenientes desde el fútbol internacional. De acuerdo a información recabada por El Deportivo, los destinos que seducen al defensa de 21 años son múltiples.

En primer lugar, al seleccionado nacional lo siguen desde Europa, particularmente el Hellas Verona de Italia y el Orenburg de Rusia, elenco en el que también se encuentra Jordhy Thompson. Por otro lado, su nombre a sido consultado por clubes de la liga Argentina y la MLS de Estados Unidos.

Con esta gama de posibilidades, el oriundo de San Miguel ya se prepara para emigrar en 2025, dejando atrás una etapa que lo ligó profesionalmente a Universidad de Chile por cuatro años, en la que registró dos goles y 16 asistencias, en 107 partidos disputados.