“Eso se interpreta mal dentro del vestuario”: históricos de la U le buscan explicación al mal arranque en el Torneo Nacional

El fantasma de la segunda rueda catastrófica pena con más fuerza en cada pasillo del Centro Deportivo Azul. La caída ante Audax Italiano y la pérdida del liderato desnudaron una crisis interna que se inicia con la fallida negociación entre la concesionaria estudiantil y Marcelo Morales.

Y lo que era una negociación entre dos partes, se transforma en un ruido innecesario para el vestuario cuando la gerencia técnica, liderada por Manuel Mayo, contrata a Antonio Díaz y no cede a las peticiones del jugador revelación del Campeonato Chileno (pedía dejar su cláusula de salida en dos millones de dólares).

“Claramente eso se interpreta mal dentro del vestuario. Pero en la U siempre cometen el error de dejar para último momento las renovaciones de sus canteranos”, opina Roberto Reynero. Y el otrora defensa azul apunta a Gustavo Álvarez como uno de los responsables de este conflicto. “Se vio que no pesa el cuerpo técnico, él debió pedir la renovación de Morales y no haber permitido la llegada de Díaz, pues eso generará tranquilidad en el plantel”, afirma.

Opinión parecida a la que tiene César Vaccia. El entrenador campeón con Universidad de Chile sentencia que “lo de Morales es un elemento distractor. Los jugadores son solidarios, saben que no ha firmado su nuevo contrato y eso rompe un poco la armonía del grupo”.

No obstante, en La Cisterna niegan que esto sea un conflicto. Desde la dirigencia aseveran que jamás han “cortado” al defensa y que el técnico tiene la potestad de colocarlo en su oncena si así le parece. “A veces hay que tomar decisiones dolorosas, pero que son necesarias y que es lo mejor para el jugador... Nosotros le prestamos mucha atención al crecimiento de los jóvenes y buscamos el crecimiento del jugador y el rendimiento del equipo”, sostiene Álvarez para referirse a la pérdida de la titularidad del mencionado futbolista.

Marcelo Díaz pide "cambiar la energía" en la U. Foto: Marcelo Hernández/Photosport.

La conversación pendiente

Pero no solo Morales preocupa en el entorno laico. Vaccia observa una falta de variantes en el juego y la poca comunicación que hay entre los delanteros titulares. “El ‘Chorri’ (Palacios) busca espacios y Leandro (Fernández) es impredecible. No hay afinidad entre ellos y cada uno juega por su lado. Ademas, Guerrero -que genera las variantes necesarias no estaba (se encuentra lesionado”.

En tanto, Reynero cree que se nota en cancha que falta una conversación entre todos los que integran el plantel de la U. “Deben encerrarse en el camarín y hablar, como se dice en buen chileno, a calzón quitado. Y que quede todo ahí, para que en la cancha fluya el fútbol”.

Palabras que coinciden con la sentencia que emite Marcelo Díaz tras la caída ante los itálicos. “Hay que empezar a replantearnos algunas cosas, empezar a trabajar otras cosas, pero sobre todo, tener buenas energías, porque esas que entraban con facilidad hoy no están entrando, y debemos empujarlas de otra forma”, confiesa el dueño de la jineta universitaria.

“Si lo dice el capitán, debe ser muy cierto”, coinciden ambos entrevistados y don Roberto insiste en que “si hay problemas en el camarín, hay líos en lo fuitbolístico”.

Esta semana se concretará el retorno de Aránguiz a la U.

La llegada de Charles

La lentitud en el armado del plantel para el segundo semestre y los pésimos números que arrastra Universidad de Chile en las revanchas del torneo desde 2021, son la otra preocupación. Generalmente, el bajón que sufren los azules va de la mano a la falta de refuerzos en el segundo semestre.

Más allá de eso, Álvarez dice estar tranquilo pues afirma que “los tiempos del mercado no son iguales a los deportivos”. No obstante, reconoce que su oncena pasa por un mal momento y expresa que “hay que aceptar que el equipo esta en el peak de bajo de rendimiento y lo sacaremos con autocrítica, trabajo y constancia”.

Y ese envión deportivo, pero también sicológico, lo puede dar el retorno de Charles Aránguiz al equipo de sus amores. “Esperemos que llegue luego y se ponga rápido a la orden del técnico”, es la esperanza de Vaccia.

“Todos sabemos los que es Charles en la U y con Marcelo Díaz dos leyendas de nuestro equipo, le harán bien al grupo y le traspasarán toda su experiencia a los más jóvenes”, añade Reynero. Finalmente, su colega -Horacio Rivas- dice que “Aránguiz será más que un bálsamos para la U y la mejor receta para solucionar todos los problemas, si es que los hay, es ganando el próximo partido”.