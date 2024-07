Álvarez saca la voz por la lentitud en los refuerzos de la U

Universidad de Chile no logra arrancar en la segunda rueda del Campeonato Nacional. Los azules podían retomar el liderato tras la caída de Coquimbo Unido, pero cayeron por la mínima ante Audax Italiano. Suman solo un punto en los dos duelos del curso actual.

La U no tuvo el rendimiento esperado. Derechamente, jugó mal ante una escuadra que marchaba en la penúltima ubicación del certamen criollo. Por eso, la autocrítica no tardó en llegar. “No me voy a excusar, jugamos mal. Si juegas mal se hace difícil ganar”, comenzó señalando.

“Sé que son altibajos lógicos de una temporada. Es muy difícil encontrar un equipo que sostenga un rendimiento colectivo similar al de la primera rueda. No quiero que suene a excusa porque ahora asumo la responsabilidad de sacarlos de este mal momento”, continuó.

¿Y los fichajes?

El técnico Gustavo Álvarez no le encuentra la vuelta a un equipo que tuvo un inicio avasallado en el torneo. Hoy, la realidad pareciera ser totalmente diferente. La situación recuerda lo sucedido durante la temporada pasada, con Mauricio Pellegrino.

En el certamen pasado, la U finalizó en la cima de la tabla, sin embargo, sufrió en la segunda mitad con la ausencia de contrataciones. Esto mismo les podría pasar la cuenta en el curso actual. Por ahora, cuentan con Antonio Díaz, que llegó para reforzar el lateral izquierdo. Eso sí, todo ocurre en el contexto de la llegada de Charles Aránguiz. La presencia del volante dará un aumento de calidad, además de ser un impacto positivo el plantel.

En ese sentido, Álvarez se refirió a la situación de los fichajes: “¿Los refuerzos? Eso va por otro lado. Es tarea de la dirigencia, pero estoy muy tranquilo. Trabajan día a día. Yo me enfoco en lo mío, mi objetivo es el próximo partido”, indicó.

El entrenador siguió con su análisis. “Si yo digo que la derrota del equipo tiene que ver con los refuerzos sería excusarme. Mi costumbre es que en la derrota me hago cargo. Esto es pura y exclusivamente con el funcionamiento del equipo. La dirigencia trabaja con el tiempo de mercado lógico. El equipo está en un peak bajo de rendimiento y lo vamos a sacar adelante con autocrítica, trabajo y constancia”, sentenció.