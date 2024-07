¿Mito o realidad? Iván Zamorano desclasifica la rivalidad con Marcelo Salas en la Roja

Iván Zamorano y Marcelo Salas formaron una dupla letal durante el camino para el Mundial de Francia 1998 y durante el propio torneo. La capacidad goleadora de ambos hacían sufrir a las defensas contrarias, destacando la capacidad del cabezazo de Bam Bam y la técnica del Matador para sacar remates ajustados.

A pesar de que el trabajo de ambos dentro de la cancha le permitía a la Roja poder obtener victorias, con el pasar del tiempo se comenzó a hablar de una supuesta rivalidad entre ambos con el fin de determinar al mejor ariete.

La respuesta la entregó el propio Zamorano en una entrevista con Pamela Díaz. “¿En Chile te llevas bien con los otros futbolistas? ¿Con Salas te llevas bien?”, preguntó la conductora del programa Sin editar.

Bam Bam no se complicó y manifestó que aún mantiene amistades con compañeros de esa generación, dejando en claro que no tiene mala onda con nadie. “Sí, con todos, yo no tengo problema. Es un mito eso de que nos llevamos mal. Es un mito, yo nunca tuve rivalidad con él, la rivalidad se formó porque yo soy de Colo Colo y él es de la U, a partir de ahí, a nivel comunicacional vende mucho la rivalidad”, explicó el ahora comentarista deportivo.

“Cuando estábamos en la selección no había ni un grupo de la U, ni un grupo de Colo Colo, habían grupos que se llevaban mejores que otros. Con Marcelo éramos compañeros, amigos a lo mejor no, yo me llevaba mejor con Fabián Estay, Toby Vega, Nelson Tapia”, puntualizó.

Al mismo tiempo, insistió en el hecho de que si hubiese tenido alguna mala relación con Salas, no hubiesen tenido la capacidad para lograr dentro de la cancha lo que hicieron como dupla el na selección chilena.

“Si nosotros nos hubiésemos llevado mal, no creo que hubiéramos sido tan grandes como fuimos en la selección, porque nosotros en la cancha nos conocemos de memoria. Él es más joven, es mucho más chico. Yo tengo 57 y él 49″, cerró Zamorano.