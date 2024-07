Apenas un refuerzo, entregando el liderato y con el caso Morales abierto: el registro histórico de la segunda rueda que aterroriza en la U

Terminar la primera rueda en lo más alto de la tabla, llenar el Estadio Nacional sin incidentes y tener un proyecto deportivo claro, auguraba un tiempo de paz para para la U. Sin embargo, nada de eso ha ocurrido.

El receso no fue tranquilo para los azules y tras una serie de sucesos culminaron con la pérdida del liderato, tras igualar con Cobresal y el triunfo de Coquimbo ante Ñublense, en la primera fecha de la segunda rueda.

Una de las principales razones es que los refuerzos no aparecen y eso que la recta final se ha transformado en un verdadero dolor de cabeza para los mandatados por la sociedad anónima que dirige Michael Clark.

Las cifras no mienten. El 2021, en el debut de Sartor, Universidad de Chile terminó la primera rueda a cinco puntos del líder (Colo Colo) y en la misma posición de Universidad Católica (que terminsó saliendo campeón). En la segunda rueda, sin embargo, cosechó sólo 11 puntos y estuvo a minutos del descenso. La agónica victoria frente a La Calera sigue en la memoria de los fanáticos estudiantiles.

Al año siguiente, la situación no mejoró. Solo logró 17 puntos en la primera parte y 12 en el desenlace, quedando a sólo a tres unidades de quienes perdieron la categoría en ese torneo. Algo que si bien mejora el 2023, los ocho duelos sin ganar que suma Mauricio Pellegrino en la segunda ronda lo alejaron del título y eso que habían terminado en la cima junto a Huachipato, el cual levantó el trofeo en diciembre.

¿El factor común? La falta de incorporaciones en el mercado de pase invernal. El 2021, llega solo Junior Fernandes, el 2022 contrataron a Emmanuel Ojeda y Nery Domínguez y el 2024, en esta ventana, solo ficharon a Vicente Fernández.

Manuel Mayo es el gerente técnico de Azul Azul.

¿Dónde está la gerencia técnica?

El gerente técnico, Manuel Mayo, nunca ha sido amigo de los micrófonos. Su bajo perfil es una constante en los procesos de fichaje, pero su mano -esta vez- se hizo notar en una de las grandes polémicas invernales: el ‘caso Morales’.

El lateral derecho y una de las figuras del Campeonato Chileno no ha renovado con Azul Azul y hasta se dijo que no jugaría más si no estampaba su firma en el nuevo contrato que le ofrecieron. La información fue desmentida en La Cisterna, pese a que se contrató a Antonio Díaz, quien durante las últimas fechas se ganó la titularidad dejando en la banca a Morales.

Gustavo Álvarez, el técnico de la U, justifica su decisión. “Acá hay una negociación desde hace meses. Veía con optimismo que ambas partes querían llegar a un acuerdo y yo, como entrenador, no imagino un escenario que hoy no es. Marcelo está entrenando, está a disposición. Esto fue una decisión 100% del entrenador. Un jugador joven, tiene una exposición muy grande. Tomé una decisión similar con Assadi semanas atrás, le hizo muy bien y el objetivo con Marcelo es el mismo. Evaluamos comportamientos técnico-tácticos, físicos y consideré que necesitaba descansar para poder enfocarse”, señaló. Luego, apuntó a la prensa: “Hay que estar preparado para las críticas, para que se mienta y se tergiverse, y no lo tomo como algo personal... Si hoy estuviera sentada otra persona acá sería víctima de lo mismo... Siento que están atacando al técnico de la U”, cerró.

Y no ha llegado nadie más. Una de las razones es que Mayo no negocia con la billetera abierta. Su fórmula es ofrecer préstamos con opción de compra, como lo intentan hacer con el defensa de River Plate, David Martínez, o que los futbolistas se liberen ellos de sus clubes, como pretenden hacerlo con Charles Aránguiz.

Al Príncipe le queda un año de contrato con Inter de Porto Alegre y la institución brasileña no lo quiere dejar partir a costo cero. Por lo que si bien están avanzadas las negociaciones con el integrante de la Generación Dorada, este fin de semana hubo un retroceso enorme.

El empresario que representa al puentealtino, André Cury, declaró en Brasil que “Aránguiz no tiene nada en este momento para salir. No hay negociación para que se vaya del Inter”.

Además, hay dos situaciones más que no están zanjadas por Mayo. La primera es la situación de Juan Pablo Gómez, el lateral derecho que termina contrato en diciembre y que -por ahora- no ha sido renovado, y la de Emmanuel Ojeda.

El argentino fue uno de los primeros cortados por el entrenador y, supuestamente, estaba todo listo para que partiera a Unión de Santa Fe (Argentina), pero las negociaciones se congelaron por los montos involucrados. Ahora Ojeda se deberá quedar en Universidad de Chile hasta que surja una nueva alternativa.