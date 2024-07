En Italia revelan el millonario sueldo que exige Alexis Sánchez a los clubes que quieren ficharlo

Como ha ocurrido en los últimos dos mercados del verano europeo, Alexis Sánchez debe buscar un club para continuar su carrera. Sus números en la última Serie A con Inter, en una campaña en la que se coronaron campeones, no fueron sobresalientes: jugó 23 duelos, apenas seis como titular y marcó dos tantos. Su registro mejoró en la Champions League, en donde disputó los ocho encuentros del club en ese certamen y también anotó dos goles. Estas estadísticas no alcanzaron para convencer al DT Simone Inzaghi ni a la directiva del elenco lombardo, quienes optaron por no renovarle.

Una de las pocas certezas que el tocopillano tiene sobre su futuro es que quiere continuar en el viejo continente: “Estoy escuchando ofertas, estoy tranquilo, disfruto el fútbol y quiero estar en un lugar donde me quieran y aprecien. Me quiero quedar en Europa, siempre ha sido la idea. Es un sueño mío seguir en Europa”, declaró hace algunos días. Para su tranquilidad, ya hay instituciones interesadas en ficharlo, a pesar de su millonario salario.

3,8 millones de dólares anuales

Según informan en Italia, el goleador histórico de la Roja ha bajado sus aspiraciones económicas con el fin de encontrar un nuevo club. La última temporada en Inter de Milán firmó un contrato de casi 4,5 millones de dólares anuales, una cifra que ahora es más baja.

Foto: Inter de Milán.

La Gazzetta dello Sport informó que el chileno disminuyó sus pretensiones a 3,8 millones de la divisa estadounidense al año. Desde ese país cuentan que desde Udinese, su primer club en Europa, tomaron contacto con Sánchez. Le ofrecieron un año de contrato y la opción de renovarlo por otro más. Cabe destacar que el equipo de Friuli acaba de incorporar a Damián Pizarro, proveniente desde Colo Colo.

Otro elenco interesado en contar con el formado en Cobreloa es el Lille de Francia, de la Ligue 1, una competición que él conoce producto de su estadía en el Marsella entre 2022 y 2023. Les Dogues, como les apodan, disputarán la Champions en esta temporada, por lo que Sánchez calza perfectamente con sus planes.

Los próximos días serán claves para definir el futuro del Niño Maravilla, quien, mientras tanto, se entrena en Juan Pinto Durán para estar físicamente en óptimas condiciones.