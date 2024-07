La sorpresiva reacción de Jorge Almirón tras el duro cruce entre Mauricio Isla y Aníbal Mosa en Colo Colo

Mauricio Isla rompe el silencio. El Huaso responde a los dardos de Aníbal Mosa. El presidente de Blanco y Negro reveló que el lateral ha rechazado tres ofrecimientos de Colo Colo. “Hicimos tres ofertas y las tres ofertas fueron rechazadas. Estamos viendo otras alternativas en este momento. La señal que da es que no quiere venir. Cuando uno rechaza tres ofertas y a todas las propuestas que mandamos dice que no, entendemos que a él no le interesa”, indicó el empresario.

“Creo que no corresponde ventilar números, ni situaciones de esas, no creo que sea bueno ni para el jugador ni para la institución. Lo único que puedo decir es que la institución hizo tres propuestas y las tres fueron rechazadas”, agregaba.

“Me llama la atención porque pensamos que, por lo que nosotros habíamos escuchado, tenía muchas ganas de venir. Cuando uno hace una oferta, o hace dos, por lo general recibe una contrapropuesta y lo que recibimos fue una negativa, las tres veces, así que me llamó la atención. Estamos trabajando. Nada está cerrado, todas las cosas siempre siguen abiertas, pero nosotros no nos quedamos con un solo nombre, estamos trabajando por el lado para ver de qué manera satisfacemos las necesidades del entrenador del equipo”, añadió el puertomontino.

La replica del carrilero no tardó en llegar e incluye cifras. “Primero pedí 70 millones, segundo que pedí 60 millones, tercero que pedí 50 millones y ahora que no quiero ir, jajaja. Más respeto”, escribió el seleccionado nacional en su cuenta de Instagram.

“Milagro que juego a fútbol para los hinchas y para la familia, no para los dirigentes”, puntualizó el formado en Universidad Católica.

La historia de Instagram de Mauricio Isla. Foto: Captura

En sus declaraciones luego de la victoria alba ante Unión Española, Aníbal Mosa no daba por cerrado el período de fichajes para el Cacique. “Esperemos que en los próximos días avancen algunas otras conversaciones que estamos teniendo, así que cuando tengamos novedades las vamos a decir. Vamos a ir paso a paso, primero era el centrodelantero, después el lateral y una vez que tengamos ese lateral, según el nombre que llegue, vamos a conversar con el cuerpo técnico y veremos si se da por cerrado el plantel con eso, o se ve otra alternativa siempre y cuando sea un aporte, que sea alguien que venga a aportar, no a engrandecer la plantilla, sino que a jugársela por un puesto”, exponía.

La situación también rebotó en Jorge Almirón, el técnico de Colo Colo que espera refuerzos. Sacó la voz para referirse al futuro del lateral derecho y la polémica que lo enfrentó al timonel del Cacique. Aseguró no haber escuchado al empresario

“Imagina que termina el partido y que estamos con la cabeza analizando un montón de cosas que pasaron en el juego, hablando con el cuerpo médico para ver cómo están todos… Así que no escuché ni estaba al tanto de lo que dijo el presidente”, partió diciendo. “Lo que sabía antes del partido es que seguían negociando y que estaban las ofertas vigentes. No sé cuál es la respuesta de parte del jugador. Es parte de las negociaciones. Si se da… Yo creo que puede llegar a darse, no creo que se cierre”, complementó.

De paso, no descartó su llegada a Macul. “Llega un momento en que si no hay nada concreto, hay que darle un cierre a esto. Pero yo lo que sé es que se está negociando o que por lo menos las dos partes están interesadas (...) Es algo de la negociación, no me puedo meter en lo que quiere el jugador ni en lo que puede llegar a alcanzar el club. Pero yo creo que son momentos de negociaciones, no veo cerrado lo de Mauricio Isla. Esperemos tener noticias en estos días”, cerró el DT.