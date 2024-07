Jorge Almirón explica la salida de Arturo Vidal en el triunfo de Colo Colo

Al minuto 77, con el partido entre Colo Colo y Unión Española igualado 1-1, Lucas Soto reemplazó a Arturo Vidal. Era un cambio que Jorge Almirón no tenía en mente, pero el King sintió un dolor y se vio obligado a abandonar el terreno de juego. “Se resintió y pidió el cambio”, explicó el estratega, en la rueda de prensa post encuentro.

Tras la victoria, el argentino reconoció que no hicieron su mejor exhibición, pero valora los puntos obtenidos en el arranque de la segunda rueda. “Lo importante es que ganamos, estamos muy cerca de los punteros. Obviamente no fue nuestro mejor partido, pero son cosas mejorables y la toma de decisiones la va gestionando el equipo y son cosas corregibles”, señaló.

“Necesitábamos ganar hoy, tenemos tiempo para seguir mejorando, vienen semanas largas y ahora a mejorar y recuperar jugadores”, agregó.

En esa línea, el DT remarcó que el Cacique nunca bajó los brazos, pese a que el empate parecía inminente, hasta que llegó la anotación de Cristián Zavala en los descuentos. “Después del empate el equipo lo buscó por todos los sectores, lo fue a buscar por todos los medios, el rival se jugó su opción donde el rival hace tiempo, algo que pasa mucho en esta cancha, pero le hicimos el segundo gol y lo dimos vuelta sobre el final”, dijo.

“Sacamos la ventaja, hubo justicia en el marcador, ya que el qué más buscó, fue siempre para adelante, no hizo tiempo y lo ganamos con justicia. Los delanteros tienen que hacer goles, no solo el nueve y bienvenido por Cristián, quien genera ocasiones y la metió al ángulo”, sumó el director técnico.

Cristian Zavala, festeja su gol frente a Unión Española. Felipe Zanca/Photosport.

Finalmente, el entrenador envió un recado a Unión Española por su propuesta en el estadio Monumental. “Le ganamos a un equipo que vino a hacer tiempo, lo ganamos con un golazo y sumamos tres puntos que nos permite quedar más cerca de los punteros”, apuntó.

El héroe también habló

Cristián Zavala apareció en el tiempo añadido para darle el triunfo a Colo Colo. Luego del pitazo final, el delantero mostró su alegría por ser el héroe albo. “Un triunfo más que importante, sabíamos lo que ya había pasado, jugamos con eso. Hicimos un partido correcto, obviamente tenemos algunos errores que vamos a corregir en la semana, pero dentro de todo, bien”, declaró a TNT Sports.

“Nos costó acomodarnos un poco en el segundo tiempo, creo que ellos tuvieron varias ocasiones. Pero bueno, es fútbol y después nos quedó uno a nosotros, lo pudimos convertir y estamos felices”, añadió.

Además, el atacante se refirió a su futuro deportivo. “Yo no manejo eso, de verdad que no me entero de nada. Juego acá. Mi presente está acá en Colo Colo y empezamos con el pie derecho igual que la primera rueda”, cerró.