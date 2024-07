Juan Tagle aborda la derrota de la ANFP en el arbitraje contra Warner: “No compartimos el fallo; nos parece muy grave”

Hace una semana, la ANFP recibió un millonario golpe: Warner ganó el arbitraje que había iniciado contra Quilín en diciembre de 2021, esto a causa de los partidos que no se disputaron entre 2019 y 2020. La resolución dictaminó que el ente rector del fútbol chileno deberá pagarle 37 millones de dólares a la cadena televisiva estadounidense. Una situación que este sábado, en la antesala del encuentro entre Universidad Católica y Unión La Calera, fue abordada por Juan Tagle, el presidente de Cruzados.

“Nosotros no compartimos el fallo. Nos parece muy grave que se haya establecido que el fútbol debe asumir todos los riesgos asociados a casos fortuitos, catástrofes. Nos parece que el contrato no lo dice. Lamentablemente el árbitro así no lo compartió, pero hay recursos disponibles, hay un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones, y nosotros creo que tenemos que ejercer ese recurso porque es grave. Sí el día de mañana hay un terremoto en el país, se suspende el fútbol por seis meses, y de acuerdo a esta interpretación del contrato, el fútbol tiene que responder de todos los daños que sufra TNT por esa situación”, inició diciendo el abogado.

El fallo establece que la ANFP debe pagarle a Warner.

“Tampoco compartimos el fallo cuando dice que TNT sí cumplió el contrato, pero no aceptó las acreditaciones de los daños sufridos por el fútbol. El principio de acuerdo que había alcanzado en su momento el expresidente Sebastián Moreno con TNT, era infinitamente más perjudicial que este fallo. Ese acuerdo, y a mí me tocó participar, conocerlo, cuando el Moreno da a conocer a su directorio, que ni siquiera su directorio lo conocía, que ese acuerdo establecía, que el fútbol asumía plenamente la interpretación que TNT hacía del contrato. No había ningún otro tipo de acuerdo de pago de otra manera (...) Cuando nosotros tuvimos la oportunidad de conocer los montos que TNT pretendía, eran casi tres veces los que responden al fallo. De tal manera que, sigo creyendo, pese a que no nos gusta el fallo, que es muchísimo mejor que ese principio de acuerdo, que por lo demás, el propio directorio de Moreno rechazó”, añadió.

De acuerdo con Nunes

Otro de los puntos que tocó Tagle fue el mercado de pases. Hasta este domingo, la UC ha incorporado a dos futbolistas de cara a la segunda rueda. En su análisis del período de fichajes, el mandamás de la sociedad anónima que controla el club de San Carlos de Apoquindo se mostró de acuerdo con las palabras de Tiago Nunes. “Me sorprende lo difícil que es sacar jugadores desde otro equipo chileno. Hay jugadores que están tan caros que, es más fácil y barato traer jugadores de afuera. Está bastante inflada la expectativa y la perspectiva”, había dicho el entrenador.

“Estamos buscando algún reemplazante para Alexander Aravena. Creo que necesita alguien más y eso también nos lo ha dicho el técnico, nosotros lo compartimos, pero siempre traer un jugador, y sobre todo cuando uno mira a un jugador extranjero, es complejo, son muchas partes involucradas, son intermediarios, son relaciones con clubes, es difícil traer un jugador, es difícil, y hemos visto que este mercado base del fútbol chileno en general ha sido bastante limitado por lo mismo. Se refirió Tiago también a lo que es cuando uno busca jugadores en el mercado chileno, cuando llega un club como Universidad Católica y otros clubes más grandes, los clubes chilenos también a veces ponen precios muy elevados”, estableció el dirigente.