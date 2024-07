Una medalla y más diplomas olímpicos: las proyecciones del Team Chile en París 2024

En solo cuatro días, el primero de los 48 representantes del Team Chile debutará en los Juegos Olímpicos de París. Se trata de Andrés Gallardo, quien se estrenará en el tiro con arco este jueves. Con él inicia la ilusión de los representantes nacionales de dejar atrás una sequía de 16 años sin una medalla. Desde aquella plata de Fernando González en Beijing 2008, los deportistas criollos han estado cerca, siendo los dos cuartos lugares de Tomás González en Londres 2012 y el cuarto lugar de Guillermo Pereira en Tokio las oportunidades más claras.

En la capital francesa las esperanzas se renuevan. La convicción de obtener una presea aumenta y en el Comité Olímpico también hay entusiasmo frente a esta posibilidad. Miguel Ángel Mujica, presidente de la entidad, se muestra confiado en que se pueda superar la producción de hace tres años en Japón. “En Tokio fue una cuestión muy especial, había un ambiente distinto. Estaba desolado. No le estoy echando la culpa a eso, pero creo que en algo influyó. París va a ser otra cosa”, señala el timonel.

En ese sentido, cree que en un escenario más favorable. “Vamos con 48 deportistas, 22 de ellos debutan, pero tienen buenas marcas. Mientras que, de los que ya han ido, varios tienen una historia y se merecen un diploma o algo más”, sostiene. Y afirma: “Creemos que puede haber alguna medalla, pero de lo que sí estoy seguro, es que habrá más diplomas olímpicos que en Tokio”.

Sobre este último aspecto, en la capital japonesa solo el golfista Mito Pereira (4º), el luchador Yasmani Acosta (5º) y la ciclista BMX Macarena Pérez (8ª) alcanzaron un diploma, por lo que las opciones de que se cumpla el vaticinio de Mujica son altas.

Las cartas

Dentro de las figuras chilenas con más posibilidades de colgarse una medalla, se encuentra Francisca Crovetto. La tiradora skeet llega a París con el gran estímulo de haber conseguido el oro en los Juegos Panamericanos y destacando en las copas del mundo tanto de forma individual como en pareja, junto a Héctor Flores. Además, llega con la experiencia de haber participado en otras tres ediciones de la cita de los anillos, cuyo mejor resultado lo alcanzó en Londres 2012, cuando terminó octava. Con ese importante acervo y ya sin la legendaria Kimberly Rhode, entre otras, la oriunda de San Miguel toma fuerza.

Joaquín Niemann llega a París después de una gran temporada. Foto: REUTERS.

En el golf, las esperanzas están centradas en Joaquín Niemann y en menor medida en Mito Pereira. El tipo de cancha que habrá en París beneficia bastante el juego del talagantino, quien terminó en el décimo lugar en Tokio. Mientras que el pircano ha tenido una irregular temporada y ha estado introduciendo algunos cambios en su palos para superar sus problemas en el green.

Por otro lado, en el tenis existe mucha ilusión con el momento estelar de Alejandro Tabilo, quien es el actual número uno de Chile y 20 del mundo. El zurdo vive la mejor temporada de su carrera, luego de ganar los títulos de Auckland y Mallorca. Está con mucha confianza y la arcilla de Roland Garros, escenario de los Juegos Olímpicos, asoma como una motivación natural.

“Alejandro está pasando un gran momento, ha ganado títulos en todas las superficies, ha ganado un torneo en pasto hace poco, a comienzos de año ganó en cancha rápida. Entonces está preparado para poder desarrollarse en cualquier superficie. Lo bueno es que en los Juegos Olímpicos son partidos a tres sets. Entonces, creo que tiene una chance importante, no te puedo dar un número, pero tiene una chance importante y real de volver con alguna medalla”, sostiene Fernando González.

El caso de Nicolás Jarry, 23º del planeta, es más complejo. Una neuritis vestibular afectó su equilibrio y va a llegar con un solo partido en el cuerpo en los últimos dos meses. El abanderado chileno se borró de dos torneos previos para seguir tratándose esta afección y estar en condiciones para la cita, donde además disputará el dobles con Tabilo. Ambos tenistas conocen muy bien la modalidad, y si bien casi no han jugado juntos, asoman bien aspectados en la lucha por alguna presea. Siempre y cuando, Nico esté recuperado.

Alejandro Tabilo vive la mejor temporada de su carrera. Hoy es top 20. Foto: REUTERS.

Por otro lado, Yasmani Acosta es siempre una carta de medalla. Lo demostró en Tokio 2020 y ahora busca su revancha en París. Es uno de los luchadores más fuertes del mundo, pero casi siempre su mayor obstáculo ha sido la leyenda cubana Mijaín López, el mejor exponente de todos los tiempos y que en la capital francesa buscará su quinto oro olímpico consecutivo. También dependerá de su suerte en el cuadro. Eso sí, llega con buenas sensaciones tras superar a Óscar Pino en la final del Panamericano de Acapulco, tomándose revancha de su derrota ante el cubano en Santiago 2023.

“Tengo mucha más experiencia, estoy más enfocado, aprendiendo más de los errores que pude haber cometido, de esos detalles. Intentando no dejar nada a decisión del árbitro, porque a nosotros, siendo de América, nos perjudican un poco más siempre. Estoy tratando de salir más agresivo, a buscar los puntos”, comentaba hace unos días el deportista cubano nacionalizado chileno en entrevista con El Deportivo.

“Mi diploma olímpico yo no lo recibí, no sé dónde está. No me siento ganador de un diploma olímpico, porque mi mentalidad no era ir por un cuarto lugar o ir a participar, yo iba por las medallas. Mi diploma no sé si está en el Comité Olímpico y no lo quiero tampoco. Yo iba por la medalla olímpica en Tokio y ahora estoy con la misma mentalidad. Es mi exigencia, mi meta y mi desafío propio”, confesó.

Aspirantes a finales

Por otra parte, María José Mailliard asoma como una opción de final en el C1 200 del canotaje. La exponente nacional suma múltiples medallas en Copas del Mundo. A diferencia de la edición anterior, esta vez su compañera en la C2 500 es Paula Gómez, mientras que su antigua partner Karen Roco solo competirá en individuales.

Macarena Pérez busca mejorar el diploma olímpico que obtuvo en Tokio. Foto: @TeamChile_COCH

Entre las cartas jóvenes de la competencia, Martín Vidaurre espera mejorar el 16º lugar alcanzado en Tokio en el mountain bike. Hoy, convertido en una de las grandes figuras de la disciplina, aspira a luchar por puestos más altos. Una situación similar vive Macarena Pérez, quien apunta a superar su octava posición en la edición anterior.

Por otro lado, el triatleta Diego Moya, quien fue 30º en Tokio, apuesta a dar un salto mayor, a sus 25 años. Llega avalado por un tercer lugar en la Copa del Mundo de Australia esta temporada. Hace unas semanas contaba en estas páginas qué actuación espera. “En estos Juegos Olímpicos, o me va muy bien y hago algo extraordinario, o me va muy mal. Creo que esos son los dos resultados posibles. Obviamente estoy esperando llegar de la mejor manera y que voy a hacer algo extraordinario”, reveló.

“Voy con mucha confianza, porque hoy todos tenemos el mismo estado físico, solo que la diferencia del último detalle es la parte más mental. Así que con eso yo creo que voy a trabajar arduamente para llegar de la mejor forma y poder dejar a Chile en lo alto”, complementó.

María José Mailliard buscará un lugar en las finales del canotaje. Foto: Carlos Acuña/Photosport.

En tanto, en los deportes de contacto ,también la proyección es importante. La judoca Mary Dee Vargas espera mejorar el noveno puesto de Tokio. Llega con la confianza de haber obtenido el bicampeonato en la categoría -48 kilos en el Panamericano de Río de Janeiro de este año.

Un escenario parecido viven los primos Marco y Esteban Grimalt, quienes clasificaron gracias al cupo país que obtuvieron. Arriban con la motivación de haber conseguido el fin de semana pasado el bronce en el Beach Pro Tour Elite 16 de Viena. Eso sí, se estrenarán en la fase de grupos ante los campeones olímpicos, los noruegos Anders Mol y Christian Sorum.

Finalmente, las hermanas Antonia y Melita Abraham debutarán en la cita tras quedar fuera de Tokio de forma dramática. Sus proyecciones apuntan a llegar a la final en la W2. Aunque, de acuerdo a los especialistas, su mejor momento será en Los Angeles 2028, evento al que debiesen llegar en la plenitud de su carrera.

Antonia y Melita Abraham brillaron en el remo de Santiago 2023. Debutan en París. Foto: Marco Vázquez/Photosport.

“En París a ellas las veo con diploma olímpico y en el 28, si siguen trabajando con la misma ilusión, pueden dar el gran salto, porque es el momento de mejor madurez y ahora mismo respecto al año pasado ya tienen esa madurez, esa seguridad de haber estado compitiendo en una final del campeonato del mundo. Ya se les nota. Entonces, es cuestión de seguir trabajando y de tener paciencia y se dará la oportunidad y cuando se dé se tiene que saber aprovechar”, vaticinó Bienvenido Front, el histórico exhead coach del remo nacional, quien además las preparó para el evento durante estos últimos meses.

Otras disciplinas que buscan mejorar su clasificación son el atletismo, donde los lanzadores de Martillo Gabriel Kehr y Humberto Mansilla aspiran al top ten. Mientras que en el tiro con arco Andrés Gallardo apuesta por una sorpresa.