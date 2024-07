Ricardo Gareca responde con fuerza a las insólitas declaraciones de Peric de fracturar a Di María

Tras conseguir el segundo título de Copa América y la Copa del Mundo, el delantero argentino Ángel di María decidió dejar definitivamente la selección de su país.

En ese contexto, la federación transandina propuso hacer un homenaje al Fideo. Uno que, de manera directa, incluye a la selección chilena. Reconocimiento que se realizará el próximo 5 de septiembre, cuando la Albiceleste reciba a la Roja.

Una situación que no dejó contento a todos. Esa, precisamente, es el argumento del exarquero chileno Nicolás Peric quien lo consideró “una falta de respeto”. Incluso, propuso fracturar al atacante argentino.

“Sería una falta de respeto. Yo pongo a Raúl Ormeño y que el Bocón le dé la patada que le dio a Branco en el Nacional. ¿Te acuerdas? Y que le fracture tibia y peroné, ahí está. A mí me dan 11 minutos, lo fracturo... por desgraciados”, dijo el talquino en radio La Red de Argentina.

Asimismo, agregó que “en un partido de Eliminatorias, frente a un equipo que está en otra situación, eso es burlarse. Hagan un partido amistoso antes y háganle un homenaje como se lo merece”.

La respuesta de Gareca

La insólita intervención de exarquero de Audax Italiano no dejó indiferente al medio chileno. Menos a uno de sus principales referentes en la actualidad, el técnico de la selección chilena Ricardo Gareca.

“Estoy en contra de lo que tenga que ver con lesiones y ese tipo de cosas en profesionales. Rechazo todo eso. No tiene nada que ver con el fútbol. No me voy a poner a polemizar, porque cada uno tiene ideas diferentes”, afirmó el DT argentino a radio DSports.

En la misma línea, el Tigre agregó que “le tengo que transmitir a los jugadores que no me importa. Argentina puede hacer lo que estime conveniente para su selección. Si decide hacer un homenaje a Di María, está en su derecho”.

Y concluyó que “Chile tratará de meterse en lo que le interesa, que es sacar el partido adelante. Yo respeto a cada selección, Ángel di María es uno de los jugadores más importantes de la selección de Argentina”.

Una equipo serio

La selección Albiceleste es la líder absoluta de las Eliminatorias Sudamericanas con 15 puntos, producto de cinco victorias y una sola derrota. Un escenario distinto al de la Roja que está octava con solo 5 unidades en seis partidos.

Por esa razón, el enfrentamiento del 5 de septiembre al otro lado de Los Andes asoma como un duelo clave para las pretensiones del cuadro nacional que necesita, imperiosamente, despegar en su lucha por una plaza para el Mundial 2026.

“La realidad de Argentina es completamente diferente a la de Chile. Yo tengo que preocuparme de sacar el partido adelante y hacer lo mejor que pueda para sumar. Si Argentina le quiere dar o no importancia, eso es cosa de ellos”, afirmó Gareca.

Además, el DT trasandino confirmó que “si hay algo que ha demostrado Argentina es seriedad. Sobre todo, estos muchachos que le han dado tal cantidad de satisfacción al pueblo. No me importa lo que hagan, me parece que va a estar bien para Argentina. Yo tengo que ocuparme de que Chile haga su mejor partido para que se meta en la clasificación”.