“Sentí algo que no había sentido nunca”: Vidal sale lesionado e instala la preocupación en Colo Colo

Colo Colo inició la segunda rueda del Campeonato Nacional venciendo en la agonía a Unión Española, en el estadio Monumental, en un partido acontecido porque finalizó con una escandalosa trifulca que acabó con cuatro jugadores expulsados. En el lado de los albos, Brayan Cortés y Lucas Soto recibieron la tarjeta roja. Por su parte, los hispanos perdieron a Pablo Aránguiz y Sebastián Leyton.

Otra preocupación que se instaló en la tienda de Macul fue que Arturo Vidal salió lesionado. El ex Athletico Paranaense debió ser reemplazado precisamente por Lucas Soto durante la segunda parte y mientras era atendido fuera de la cancha, dejó una frase que instala inquietud. “Sentí un piedrazo, nunca me había pasado”, emitió el King, visiblemente adolorido al borde del campo. Luego, en zona mixta, entregó más detalles.

“Fue un dolor en el gemelo, algo raro que nunca había sentido, el martes veremos qué pasa. Sentí algo que no había sentido nunca, pero me recupero rápido, no hay problema. Es algo muscular. Espero se me pase mañana (lunes) y estar bien el martes”, declaró.

Respecto al partido, Vidal se mostró autocrítico: “Lo único bueno fue que sacamos los tres puntos, lo demás es malo. Jugamos muy mal, ellos aprovecharon el segundo tiempo los errores de nosotros. Nos salvamos porque se perdieron varios goles. Pero para nosotros, el partido fue muy malo, no hicimos lo que teníamos que hacer”.

El 23 de los albos evitó entrar en polémicas sobre el arbitraje de Diego Flores y el escándalo sucedido en el final del partido, que terminó con dos compañeros expulsados. “Uno caliente no piensa, ojalá no vuelva a ocurrir, que no ocurran problemas en ninguna cancha y solo sea fútbol”, mencionó.

El entrenador Jorge Almirón no tenía planificado cambiar a Arturo Vidal, sin embargo debió sacarlo del partido al sentir una molestia. “Se resintió y pidió el cambio”, explicó el exentrenador de Boca Juniors, en la rueda de prensa post partido.