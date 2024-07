“Su corazón se detuvo”: la dramática historia del hijo del Dibu Martínez que conmueve al mundo

Emiliano Martínez divide las opiniones del fútbol mundial. En Argentina es un ídolo nacional, a esta altura elevado a la condición de leyenda y puesto en la misma de mesa de Ubaldo Fillol y Sergio Goycochea. En otras latitudes es considerado un provocador, por su particular estilo, que incluye bailes luego de sus atajadas. Pese a esta fama, en sus declaraciones suele ser un jugador templado. Y, según sus compañeros de selección y del Aston Villa, un elemento positivo para los camarines.

Además, el Dibu tiene una dramática historia familiar. El arquero está casado con una mujer llamada Mandinha, con quien está desde 2013. Ella nació en Inglaterra, pero tiene ascendencia brasileña por parte de su madre y portuguesa por parte de su padre. Ambos se conocieron en un paradero de autobus, cuando el transandino defendía al Arsenal. La invitó a salir y al tiempo iniciaron su noviazgo. Con 11 años de relación ya conforman una familia que completan sus dos hijos, Santi y Ava.

Juntos pasaron por uno de los momentos más complejos de su vida. Cuando Mandinha daba a luz a su primer hijo, Santi. “Fueron 30 horas de trabajo de parto y después me dejaron para esperar, esperar, esperar, y el corazón de Santi se paró. Y después fue cesárea de emergencia. Fue muy duro para mí y fue un año muy difícil”, contó la diseñadora al canal Telefe.

“Ahora entiendo más lo que sentía. Antes era una persona que trabajaba y viajaba mucho. Después tuve el bebé y te sientes un poco presa, pero cuando tuve a Eva comprendí que no fue por eso”, agregó. Claro que el nacimiento de la niña también tuvo una complicación: el padre no pudo estar presente, debido a que disputaba la Copa América de 2021, en Brasil.

“Yo quería decirle que se venga, quería estar con él. Pero nunca se lo pude contar, porque tenía que apoyarlo. Él hizo todo para estar. Al principio, cuando viajó pensaba que iba a estar, después nos dimos cuenta que no. Gracias a Dios fue un parto hermoso. Fue en tiempos del Covid 19, entonces solo estuve con mi mamá. Emi estuvo en todo momento, en el hospital me dejaron hacer una videollamada y sentí que él estaba”, reveló.

Emiliano Martínez fue una de las figuras de Argentina ante Chile. Foto: REUTERS/Agustin Marcarian

La arenga de Messi

Cuando nació la hija de Martínez, en el plantel de Argentina estaban enterados de la situación. Sin ir más lejos, cuando se jugó la final de la Copa América en el Estadio Maracaná, Lionel Messi, en su condición de capitán, incluyó palabras para el guardameta, haciendo hincapié en el sacrificio familiar que significó estar en Brasil durante ese mes.

“Dibu fue papá y no pudo ver a su hija, no le pudo hacer upa”, fue la frase que utilizó el astro del Inter Miami, que entonces estaba en el PSG, para aleonar a sus compañeros. Luego de la definición en Río de Janeiro, donde los dirigidos por Lionel Scaloni se impusieron con gol de Ángel Di María, el video no tardó en viralizarse.

La relación entre el cuidavallas y Messi se ha estrechado cada vez más. Hoy, el formado en Barcelona le da un calificativo mayor cuando se refiere al portero: “Tenemos al mejor arquero del mundo, Emiliano Martínez”, señaló la Pulga en plena Copa América de Estados Unidos.