“No me causa ni risa”: la reacción de Scaloni frente a sorpresiva pregunta sobre Dibu Martínez

La Selección de Argentina se prepara para enfrentar un duelo clave en sus aspiraciones de conseguir el bicampeonato de la Copa América. Este martes se enfrentan a Canadá por las semifinales de la competencia continental y aparecen como los grandes favoritos para encontrar el pase a la siguiente ronda.

Ambas selecciones ya se enfrentaron en el marco de la fase de grupos. Lo hicieron justamente en el inicio del certamen y allí la Albiceleste fue justa ganadora por 2-0, dominando el encuentro de principio a fin y sin sufrir sobresaltos.

Las dificultades aparecieron recién en los cuartos de final, cuando los transandinos debieron enfrentarse contra Ecuador. Un agónico gol de Kevin Rodríguez en los 90+1′ obligó a la definición a lanzamientos penales. Allí volvió a lucirse el portero Emiliano Martínez al contener dos remates.

Aquella actuación hizo recordar otros momentos clave de Argentina, en especial lo logrado en la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 en la que los argentinos se coronaron campeones desde los 12 pasos, también con intervenciones del Dibu.

Esta situación ha hecho que los fanáticos del otro lado de la cordillera, considerando los bailes y la forma que tiene el jugador de desconcentrar a sus rivales, se hayan planteado la idea de que ahora el guardameta se convierta en goleador.

Emiliano Martínez ha tenido una destacada actuación junto a Argentina en la Copa América. Foto: USA Today Sports.

En la conferencia de prensa previa al choque contra Canadá esta situación le fue planteada al DT que, fiel a su estilo, fue tajante con la respuesta.

“La verdad es que no me causa ni siquiera risa... Es arquero, que ataje y ataje bien. Que sea arquero y que siga atajando como está... Ya está”, expresó el técnico de forma concreta sobre este Dibu al que le dio el arco en la anterior Copa América y no lo sacó más.

Tras este momento, volvió a centrarse en los norteamericanos. “(Canadá) tiene jugadores que en ese aspecto (físico) son importantes y que también son técnicamente buenos y con un entrenador que les ha transmitido una manera de jugar bastante agresiva, presionan, presionan bien, te mandan continuamente a jugar por afuera y bueno, tienen jugadores interesantes y es un buen equipo le ha puesto las cosas difíciles a todos. Intentaremos que el partido se decante por nuestro lado con el juego. Sobre el tema físico, lógicamente no será posible equipararlos, es una cuestión lógica, pero bueno, con nuestras armas esperamos llevar el partido de nuestro lado”, expresó.

Además agregó que con esta clase de encuentros “nunca se sabe. El otro día con Ecuador el partido fue totalmente diferente como ya sabíamos que iba a ser así, al que habíamos jugado 20 días o un mes atrás. Imagino que todos los entrenadores toman nota e intentarán lo que se hizo mal no hacerlo y corregirle para después hacer daño al rival. Así que imagino que cada entrenador y cada equipo tendrá que hacer algo diferente. Nosotros intentaremos siempre a través de la pelota hacerle daño al rival y después intentar que ellos no desplieguen su juego, que es interesante”, sostuvo.

El encuentro entre Argentina y Canadá está programado para este martes 9 de julio a partir de las 20.00 horas de Chile.