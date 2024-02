El fantasma que persigue a Kolo Muani: “Siempre seré el tipo que falló el mano a mano en la final del Mundial”

Randal Kolo Muani ha tenido una carrera regular. A sus 25 años no pasa por su mejor momento en el PSG, pero antes, en el Eintracht Frankfurt, y más atrás en Nantes, siempre era de los destacados de su escuadra. Sus presentaciones lo llevaron a entrar en la lista de Didier Deschamps para el Mundial de Qatar 2022. Allí jugó tres partidos y marcó un gol. Sin embargo, en la memoria de todos quedó marcado el mano a mano que no pudo definir en el minuto 120 de la final entre Francia y Argentina, cuando el partido estaba 3-3.

Luego de un error de calculo de Nicolás Otamendi, el ariete quedó solo, con el balón en su poder, frente a Emiliano Martínez. Definió de primera y arrastrado. Pero la salida rápida del Dibu pudo más y atajó aquella jugada. De entrar, los galos eran bicampeones y no se llegaba a la tanda de penales, donde, como se sabe, Argentina se impuso. Pese a que el calendario indica que ya pasó más de un año, al delantero le sigue dando vueltas la acción. Así lo dejó en claro en su conversación con el medio Onze Mondial, donde describió lo vivido.

“Siempre seré el tipo que falló el mano a mano en la final de la Copa del Mundo. Es para toda la vida. Incluso cuando mi carrera termine, siempre se hablará de ello. Por supuesto que todavía estoy disgustado por eso. Además, después de ese mano a mano, el partido termina”, recuerda.

En esa línea, el atacante reconoce que si marcaba, su figura se hubiese elevado a la de ídolo dentro de su nación. “Si hubiera marcado, habríamos ganado el Mundial. Es increíble. Ni siquiera tengo palabras para explicarlo. Simplemente es increíble. Habría llevado la Copa del Mundo a Francia. Habría sido la ‘estrella’, y sinceramente, creo que no me habría gustado. No debe ser fácil de sobrellevar”, sentenció.

Con el rigor del tiempo y estudiando la jugada, muchos fanáticos han dicho que debió darle el pase a Mbappé, quien aparecía libre por el centro del área. Sin embargo, Kolo Muani insiste en que entregar el balón en esa situación es imposible, producto de la velocidad de la acción. “La Copa del Mundo y la Liga de Campeones son los mejores trofeos. Espero ganar esos trofeos en el futuro. La gente dice: ‘Podría habérsela pasado a Kylian’. En primer lugar, Kylian nunca volvió a hablar de esa jugada. Y, en ese momento, era imposible hacerlo. El fútbol no se juega con repeticiones, solo el VAR podría haber visto eso”, insistió.

Finalmente, el artillero se refirió a su futuro en la selección francesa, donde cree no tener un lugar asegurado. “Antes de hablar sobre la Eurocopa, primero hay que ser convocado en marzo. Hay que dar pasos pequeños. No me proyecto demasiado. Primero quiero ser convocado en marzo. No tengo un lugar garantizado en la selección francesa. Lucho todos los días para ser convocado por el entrenador (...) . Tengo que demostrar en el club. Pero el objetivo es estar en la lista y ganar la Eurocopa. Tenemos una buena generación, podemos decir que somos favoritos. Haré todo lo posible para estar en esa Eurocopa en cualquier caso”, señaló.