A un año del famoso “qué mirás, bobo” de Lionel Messi en Qatar: los detalles del viral enfrentamiento entre la Pulga y el neerlandés Weghorst

“¿Qué mirás, bobo?”, es posiblemente una de las frases más recordadas de Lionel Messi, palabras que quedaron inmortalizadas una vez finalizado el polémico partido entre Argentina y Países Bajos por los cuartos de final del pasado Mundial de Qatar 2022.

Y precisamente este sábado 9 de diciembre se cumple el primer aniversario de ella, pronunciadas por el hoy jugador del Inter Miami de Estados Unidos al entonces delantero del Manchester United, Wout Weghorst, en el contexto de un encuentro encendido, incluso en la previa, que estuvo plagado de amonestaciones y que se extendió hasta la definición a penales, luego de un agónico empate 2-2 de los europeos.

“Desde que entró al partido empezó a provocarnos, a chocarnos, a decirnos cosas. Me parece que eso no es parte del fútbol. Yo siempre respeto a todo el mundo y me gusta recibir lo mismo. El técnico de ellos no fue respetuoso con nosotros”, fueron las explicaciones del rosarino por sus dichos.

Pero lo cierto es que los ánimos estaban caldeados de antes: cerca del final del tiempo reglamentario, Leandro Paredes -luego de cometer una fuerte infracción a Nathan Aké- lanzó un pelotazo a la banca de Países Bajos. Como era de esperar, tanto suplentes como titulares, reaccionaron e incluso Virgil Van Dijk le dio un pechazo al propio Paredes.

Sin embargo, la enemistad entre neerlandeses y argentinos se arrastra de antes. Previo al duelo, el DT de los tulipanes -Louis Van Gaal- se refirió a sus rivales en términos que no fueron del agrado del plantel sudamericano. Por ejemplo, se dio el tiempo para responder a Ángel Di María, quien en 2021 señaló que había sido el peor entrenador que tuvo: “Ganamos un partido 3-0, hice una asistencia y un gol, y al día siguiente en el entrenamiento me mostraba videos de los pases que había fallado. Venía jugando bien y de la nada me limpió”, señaló el Fideo.

Al respecto, el ex técnico del Barcelona -entre otros clubes- manifestó que “lo siento mucho y me parece triste que haya dicho esto. Memphis Depay también tuvo que lidiar con eso en Manchester, y ahora nos besamos en la boca”, contestó de manera irónica.

Por si fuera poco, el adiestrador declaró que “Messi es el jugador más peligroso, el que crea más ocasiones y las hace él mismo, pero por otro lado no juega mucho cuando el rival tiene la posesión del balón (...)”. Lógicamente sus dichos no cayeron bien en la Pulga, quien tras anotar el momentáneo 2-0 de penal, se dirigió al borde del terreno de juego y apuntó su mirada al cuerpo técnico neerlandés para realizar el “Topo Gigio”, celebración popularizada por su compatriota Juan Román Riquelme. De hecho, el 10 no se quedó ahí, expresando post partido que “Van Gaal vende que juega bien al fútbol y mete pelotazos”, disparó contra el entrenador.

Lo cierto es que tras el tanto de Lautaro Martínez en la tanda de penales, que le dio el triunfo a los dirigidos por Lionel Scaloni, los jugadores albicelestes le dedicaron miradas y gestos provocadores a sus rivales. En ese sentido, Nicolás Otamendi confesó que “celebré en la cara porque había un jugador de Holanda (sic) que en cada penal que teníamos, venía y le decía cosas a uno de nuestros jugadores”.

Por cierto las imágenes le darían la razón al defensa, ya que en la caminata del atacante del Inter hacia el área para ejecutar el lanzamiento desde los doce pasos, se aprecia que tres futbolistas tulipanes se acercaron para intentar distraerlo.

Ahí entonces las razones que explican la popular y recordada frase de Messi tras el duelo, que seguramente seguirá siendo parte de la historia del fútbol y, específicamente, de los mundiales.