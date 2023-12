Victoriano Cerda, presidente del campeón Huachipato: “Es una de las instituciones más fuertes desde el punto de vista patrimonial y de liquidez”

Todo es festejo en Huachipato. La tercera estrella nacional del cuadro del Bío Bío llegó tras una definición dramática, donde en escalaron a la punta en la última fecha. En medio de esas celebraciones, Victoriano Cerda, propietario del club, habló fuerte y claro.

Expuso sus sensaciones por la obtención del Campeonato Nacional, valoró el trabajo administrativo y comercial del equipo, además de descartar una posible salida del DT, Gustavo Álvarez, quien dejó su continuidad en el aire tras ganar la liga local. También fue claro que, de vender activos, lo más probable es que sea a cuadros del extranjeros.

“Estoy con mucha tranquilidad. El club ha hecho un trabajo importante durante muchos años para lograr estas condiciones competitivas, pero los objetivos permanentes del club son la clasificación a copas internacionales”, sostuvo en conversación con DirecTV.

En la misma línea fue claro en admitir que a comienzo de temporada no estaba en los planes esta nueva estrella. “El objetivo de este año en particular era la clasificación a Copa Libertadores y no a la Sudamericana... el objetivo está cumplido y eso trae un título aparejado, nos hace muy felices por nuestra gente, en la zona hay una situación muy particular por la siderúrgica”, agregó.

También valoró el momento institucional de Huachipato. “El club no tenía la situación de fortaleza económica que ahora tiene, es una de las instituciones más fuertes desde el punto de vista patrimonial y de liquidez. Eso significa que podemos retener jugadores ante ofertas que no nos parecen suficiente”, concluyó.

Otro de los puntos que abordó el dirigente fue un posible éxodo masivo de activos del club de cara a 2024, principalmente por las declaraciones del DT campeón y Gonzalo Montes, quienes en las celebraciones fueron cautos al hablar de su continuidad en la escuadra. “Gustavo Álvarez (el entrenador) tiene contrato vigente hasta el término de la temporada 2024, él al igual que otros jugadores nuestros tienen cláusulas de salida en sus contratos y obviamente están establecidas en beneficio de ellos, por tanto no es algo que hayamos conversado, sería ilógico estar conversando en medio de una competencia”, expuso.

Fue tras aquello que agregó que la situación financiera del club y las expectativas económicas por transferencias hacen muy difícil que clubes nacionales puedan adquirir a sus figuras. “El club tiene una estructura de venta donde ha vendido este año a Walter Mazzanti en un millón de dólares el 50 por ciento, a Javier Altamirano en dos millones y medio el 50 por ciento, el club tiene un valor de venta que es muy alto, que dificulta las operaciones de mercado interno”, señaló.