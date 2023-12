Huachipato es campeón por tercera vez: aprovecha el tropiezo de Cobresal y alcanza la gloria máxima

Las casi nueve mil personas que llegaron al Estadio CAP de Talcahuano lo hicieron con una ilusión: ver a Huachipato campeón o al menos forzando el partido de definición ante Cobresal. Para ello, los acereros tenían que hacer sus deberes venciendo a Audax Italiano y esperar un tropiezo de los mineros ante Unión Española en Santa Laura. Y como el fútbol muchas veces es una cuestión de fe, los fanáticos locales se aferraron y creyeron. Y tal como en 1974 y 2012, levantaron la copa.

Con la vista en el recinto siderúrgico y los oídos en Santiago, los hinchas vieron cómo los pupilos de Gustavo Álvarez salieron a buscar desde el primer minuto el triunfo, adelantando sus líneas y presionando la salida itálica y cargando por la izquierda, a través de Baeza y Loyola. Antes de los siete minutos los locales ya llevaban tres tiros de esquina. Sin embargo, fueron los capitalinos los que tuvieron la más clara, a los 12′, con un cabezazo de Bosso, quien casi concreta tras una mala salida de Castellón.

Luego, en los 17′, Rodríguez se perfiló de buena manera y nuevamente Ahumada le contuvo su remate. Sin embargo, todo comenzó a desnivelarse a partir del minuto 25, cuando el árbitro Fernando Véjar fue llamado desde el VAR para ver un planchazo de Manuel Fernández sobre Cris Martínez. La jugada no merecía mayor discusión y el juez sacó de inmediato la tarjeta roja.

El festejo del primer tanto de los acereros. Foto: RODRIGO FUICA/AGENCIAUNO

De ahí en adelante se acentuó la superioridad territorial del cuadro de la usina, pero sin la claridad para definir. A los 40′, Martínez tuvo un cabezazo desviado y dos minutos después, Brea casi coloca en el ángulo un remate de distancia. Eso sí, sobre el final, la visita estuvo a punto de dar el golpe, pero el disparo de Ríos se fue apenas ancho.

Para el inicio del segundo tiempo, la tabla no sufría movimientos, ya que el 0-0 también estaba instalado en Santa Laura, por lo que los segundos 45 minutos prometían ser de mucho nervio y el que administrara mejor esa ansiedad se iba a quedar con el premio mayor.

Audax se aferró a los espacios que dejara el local. Y, de hecho, casi abre la cuenta de no ser por la brillante tapada de Castellón a un remate de Alessandro Riep dentro del área (53′). A esas alturas, la ansiedad se notaba muchísimo en el ambiente.

Emoción hasta el final

Justo cuando Huachipato estaba en su momento más bajo en el segundo tiempo, los hinchas explotaron en las tribunas con el gol de Stefano Magnasco para Unión Española ante Cobresal. Si bien el resultado todavía no les alcanzaba a los siderúrgicos para ser campeones, ahora dependían de sí mismos para lograr su tercera corona.

Desde la banca también llegaron las señales, pues rápidamente ingresó Brayan Palmezano, el talentoso volante venezolano capaz de cambiar la monotonía del partido. El aliento de los hinchas era ensordecedor y eso lo sintió el equipo.

A los 69′, ese esfuerzo tendría premio. Un centro de Felipe Loyola es manoteado a medias por Ahumada y Cris Martínez se lanzó de cabeza para abrir la cuenta y desatar las emociones en Talcahuano. Y fueron por partida doble, porque justo en ese momento se le anuló el empate a Cobresal en Santa Laura.

El festejo del segundo tanto de Huachipato. Foto: Rodrigo Fuica/AGENCIAUNO.

El gol definitivamente soltó al local y desmoronó a la visita. Los de Álvarez no bajaron la guardia y el segundo tanto llegó rápidamente. Esta vez un tiro libre de Palmezano hacia el área encontró la cabeza de Maximiliano Rodríguez para poner el 2-0 y empezar a sentenciar el partido.

Ya con la tarea hecha, lo que quedaba para Huachipato era seguir encomendándose a Unión Española, precisamente el rival al que vencieron para obtener su segundo título nacional en el Clausura 2012, también en una tarde milagrosa, donde remontaron una desventaja de dos goles para ganar la corona por penales.

Los minutos finales fueron una mezcla de nervios y alegría. Más encima el duelo en el CAP terminó un par de minutos antes, por lo que los jugadores acereros se quedaron en la cancha a esperar el desenlace en Santiago. Incluso, el DT y el plantel festejaron antes de que terminara al escuchar los gritos de la gente. Llegó el pitazo final y finalmente el desahogo de miles de hinchas.

El acero está más firme que nunca y hoy escribe un nuevo capítulo en su historia.

La ficha del partido

Huachipato: G. Castellón; F. Loyola, B. Gazzolo, N. Ramírez, N. Baeza; G. Montes (89′, C. Lobos), C. Sepúlveda, J. Martínez (61′, B. Palmezano); J. Brea (90+4′, J. Gutiérrez), M. Rodríguez (90+4′, P. Magnin) y C. Martínez (90+4′, C. Torres). DT: G. Álvarez.

A. Italiano: T. Ahumada; N. Fernández, O. Bosso, F. Torres, E. Matus; G. Hachen (46′, A. Riep), M. Collao, M. Sepúlveda, G. Ríos; G. Sosa y J. Candia (28′, O. Rojas). DT: F. Arrué.

Goles: 1-0, 69′, C. Martínez, de cabeza. 2-0, 73′, M. Rodríguez, de cabeza.

Árbitro: F. Véjar. Amonestó a Ramírez, Loyola (H); Ahumada, Sepúlveda, Collao (AI). A los 25′, expulsó a Fernández (AI).

Estadio CAP. Asistieron 8.122 personas.