“Todos los jugadores lloraban en el vestuario”: revelan detalles inéditos de la emotiva despedida de Marcelo Bielsa en el Leeds

Pese a que Marcelo Bielsa lleva casi dos años lejos de Leeds, su figura sigue generando admiración en Inglaterra. El vínculo que generó el DT con sus dirigidos fue tal, que la partida del rosarino, marcó fuerte a quienes lo acompañaron por su paso en tierras británicas.

Una situación innegable y que se refuerza con las declaraciones de Junior Firpo en una entrevista con el medio español Relevo. El ex lateral del Barcelona, y aún jugador del Leeds, recordó el paso del Loco por la escuadra de Yorkshire y contó detalles desconocidos del día en que el argentino dejó la banca.

Jornada en donde destacó la emotividad. El futbolista lanzó frases potentes sobre la partida de Bielsa, quien después de ocho meses de cesantía comenzó a trabajar con la selección de Uruguay, a quienes tiene segundos en las Eliminatorias después de seis partidos.

“Fue una de las despedidas de entrenadores más duras que he vivido. Todos los jugadores que habían estado varios años con él estaban llorando en el vestuario. Era como cuando sabes que algo se va a hundir, pero prefieres que se hunda con él a que se salve con otro, era esa sensación. Nos salvamos de milagro en el último partido, la afición cantaba su nombre. Fue una decisión muy dura para el club”, relató Firpo, quien impactó con su reflexión sobre el apoyo que tenía el argentino, pese al mal momento que pasaba el equipo en la Premier League, donde habían ganado 26 puntos en 23 partidos.

Eso sí, el español no se quedó ahí y dedicó más palabras para el ex DT de la Roja, destacando su constante búsqueda de la perfección. “Era un poco loco, como dice su apodo, pero para bien. Era muy obsesivo con el detalle. Hasta que no dieras un pase bien no valía. Y podías repetirlo 50 veces. Da igual que metieras el gol en la portería, pero como para él no se moviera bien el balón con la rotación correcta que él pensaba, no estaba bien hecho”, sostuvo.

Finalmente, entregó la clave para trabajar y ser considerado por el estratega. “Con Bielsa, si no estás al 150% de físico, no te da. Si no te lesionas, alcanzas un nivel físico que no vas a tener en tu vida. Si aguantas esa carga de entrenamiento, más preparado no se puede estar. Es muy difícil rendir cuando no estás preparado. No puedes jugar con molestias o al 80%. Yo jugaba y me lesionaba… Me da rabia: si hubiera tenido continuidad, estoy seguro de que hubiera ido bien”, concluyó.