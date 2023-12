Sueldos altos y bajo rendimiento: la poda de jugadores que proyecta Colo Colo para la próxima temporada

Colo Colo tenía dos grandes objetivos: ser bicampeón y clasificar directo a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores. No logró ninguno. Solo le queda la Copa Chile, el próximo miércoles, cuando juegue la final ante Magallanes. De esta forma, con la certeza de ser el Chile 3, ahora comienzan los balances. Por un lado está el futuro de Gustavo Quinteros, y por el otro, el de los jugadores. Muchos de ellos están al debe en las evaluaciones internas, por lo que son serios candidatos a dejar la institución. Especialmente, algunos que terminan contrato en diciembre.

Dentro de los que terminan contrato, se encuentra el colombiano Fabián Castillo, un jugador pedido especialmente por el DT. En la cancha, mostró poco, principalmente por sus lesiones: 12 partidos, dos goles y dos asistencias fue el saldo del cafetalero. Números insuficientes para retenerlo y además uno de los sueldos más altos del plantel, por lo que financieramente significa un alivio para las arcas del club su partida.

Otro de los grandes nombres que llegó fue Darío Lezcano. El goleador paraguayo llegó con un gran cartel. Sin embargo, le costó ponerse a punto y además tuvo diferencias con Quinteros. De hecho, el técnico pidió su salida a mitad de temporada e, incluso, se le propuso terminar el vínculo anticipadamente. El guaraní no aceptó la fórmula ofrecida, que implicaba pagarle solo hasta diciembre de este año. Tampoco lo dejaron salir a préstamo, con la promesa de que sería considerado, pero eso no ocurrió. Hoy no cuenta para el técnico en caso de que este continúe, pero ya expresó que hará valer su contrato que vence a fines del próximo año.

El caso de Agustín Bouzat es otro tema a analizar. Con menos protagonismo que el año pasado, el Chiqui perdió la titularidad y solo es alternativa en los segundos tiempos. Su préstamo desde Vélez Sarsfield vence el 31 de diciembre y su opción de compra bordea los 1,5 millones de dólares. Un rendimiento discreto y una cláusula alta son una mala combinación para pensar en su continuidad.

Su compañero Matías de los Santos, también a préstamo desde Vélez, vive una situación particular. El uruguayo se lesionó gravemente y se perdió gran parte del torneo. Sin embargo, el cuadro de Liniers lo quiere de vuelta y el técnico albo también lo pretende para el próximo año. Su futuro va de la mano con la continuidad de Quinteros en Macul.

Algo parecido le ocurre a Emiliano Amor. El defensor tiene vínculo por un año más, pero hoy no es prioridad para el entrenador de cara a la próxima temporada, lo que también ha generado cierta contradicción entre los dirigentes, pues no están convencidos y además tendrían que buscarle una salida a uno de los referentes del camarín albo, algo que no se ve tan fácil debido a su situación contractual. Fue titular ante Curicó y asoma como estelar contra Magallanes.

En cambio, Erick Wiemberg finaliza su vínculo a fin de año, pero hay una intención de poder extenderlo para la próxima temporada.

Futuras ventas

Otro que está cerca de partir es Brayan Cortés. El arquero, que ha sido una de las figuras de Colo Colo en el último tiempo, quiere emigrar al exterior. Después de un primer semestre complejo, tras pasar a la suplencia por una indisciplina, el iquiqueño volvió a jugar y también se adueñó del arco de la Roja.

Brayan Cortés es uno de los pocos que busca su salida por buen rendimiento. Foto: Sebastián Oria/AGENCIAUNO.

Ha sostenido reuniones con su representante en los últimos días y espera propuestas que le permitan emigrar a Europa o México. Con 28 años, además, considera que está en una etapa ideal para seguir creciendo en el extranjero y tiene una cláusula de salida abordable de US$ 1,25 millones. No sería el único arquero que partiría, pues Martín Ballesteros podría salir cedido para sumar minutos, ya que por edad no podrá jugar en la categoría de proyección.

También en los albos se abren a analizar ofertas por algunos de sus valores jóvenes, como Damián Pizarro, quien ya ha sido sondeado desde el Viejo Continente. A él se suma la partida de Jordhy Thompson. El polémico jugador tiene todo acordado para ir al FC Orenburg. También esperan alguna oferta Maximiliano Falcón, quien tampoco tiene del todo satisfecho a Quinteros en caso de que esté último continúe.