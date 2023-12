Con carta a la FIFA: Milad postula al Mundial Sub 20 con la amenaza de renunciar a la Conmebol tras el papelón de Chile en la Copa 2030

Han sido meses turbulentos en la ANFP. La gestión comandada por Pablo Milad ha sufrido por diferentes flancos. Sin embargo, durante las últimas semanas, tal como publicó El Deportivo, la compensación económica de casi US$ 12 millones que recibió la sede de Quilín en el arbitraje con Nike calmó las aguas. Hoy, según advierten desde la casa del fútbol, la entidad está saneada. Sin embargo, aún sigue dando vuelta el desaire de la FIFA (que al mismo tiempo culpa a la Conmebol), que terminó en la exclusión de Chile en la organización del Mundial 2030.

Después de lo sucedido, la cabeza de la organización nacional se reunió con Gianni Infantino, el presidente de la FIFA. En Zúrich, una comitiva chilena, encabezada por Milad, tuvo un almuerzo con el helvético, que se desmarcó y aseguró que la propuesta de la Conmebol nunca incluyó a nuestro país como parte de la candidatura, la que terminó siendo simbólica y se tradujo en el desarrollo de un solo partido en Argentina, Uruguay y Paraguay.

La ANFP buscó conseguir una compensación por el mal rato y se recibieron promesas vinculadas al fútbol formativo. A pesar de no comprometerse con ningún evento en específico, Infantino aseguró que apoyará la postulación de Chile como organizador del Mundial Sub-20 de 2025, algo que llenó de expectativas al jefe del fútbol nacional. Milad dio la noticia el mismo día que cruzó el Atlántico y aterrizó en Santiago.

“El Mundial Sub-20 va a ser presentado en el Consejo de FIFA en Arabia Saudita, donde estamos invitados. Chile va a ser presentado por FIFA como candidato y con todo el apoyo de FIFA. Eso quiere decir que nosotros tenemos la primera posibilidad de organizar el Mundial Sub 20 de 2025. Un torneo organizado exclusivamente por nuestro país”, detalló Milad en un punto de prensa en el Estadio Monumental. “Contamos el apoyo de un 100% de Conmebol. Contamos con la palabra FIFA y eso es lo más importante para nosotros. Somos el único candidato, somos el único país que va a estar apoyado por FIFA″, continuó.

Hoy, a más de un mes del encuentro, ya hay una postulación formal de la ANFP para realizar el evento juvenil más importante del balompié. Eso sí, la determinación debe pasar por el Consejo de FIFA, en primera instancia.

La foto grupal de la visita de Milad a Infantino.

La carta de postulación a la FIFA

La entidad con sede en Quilín envió una carta para realizar formalmente su postulación como candidato para organizar el Mundial Sub-20 del 2025.

El Deportivo tuvo acceso al escrito remitido por el secretario general de la ANFP Jorge Yunge, con destino al director de la Subdivisión de Asuntos Empresariales y Estrategia de la FIFA, Nicholas Rozenberg.

“Junto con saludarle y en relación a la Circular de la referencia, por medio de la presente la Federación de Fútbol de Chile declara su interés de albergar la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2025″, arranca el escrito. “Por lo anterior, solicitamos a Ud. nos envíe en la oportunidad correspondiente la información sobre los criterios necesarios para realizar la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2025″, continúa.

“Finalmente, solicito a Ud. tenga por declarado el interés ya señalado y, por su intermedio, se nos informe si en esta etapa se requiere de algún antecedente adicional a la presente”, sentencia la carta.

Tal como anticipó Milad, en el Consejo FIFA, realizado en Arabia Saudita, se decidirá la sede que albergará la cita mundialista juvenil. “Fuimos invitados a Arabia Saudita con el secretario general. Ya tenemos los pasajes que los envió FIFA para el 18 de diciembre y vamos a estar presentes allá con la gente de FIFA”, señaló anteriormente.

Milad, sin embargo, da pasos previos a la cita que se realizará durante las próximas semanas. En Miami, ciudad en la que estás las diferentes asociaciones de la Conmebol para organizar la Copa América 2024, el timonel se ha encargado de hacer lobby para buscar los votos necesarios que le permitan cumplir uno de sus sueños. Siente el respaldo, pese a que asume que la decisión final se tomará en el congreso de la FIFA.

En Estados Unidos, el curicano también pudo reencontrarse con Alejandro Domínguez. Fue el primer cara a cara luego del papelón de Chile en el Mundial 2030. Según pudo averiguar El Deportivo, la máxima autoridad de la Conmebol conversó con el expresidente de Curicó Unido en buenos términos. No hubo mayores recriminaciones, pese a la molestia de la Federación de Chile. Más allá de la cordialidad, el timonel de la casa del fútbol chileno evalúa renunciar a la vicepresidencia de la Conmebol en caso que no se le entregue el Mundial Sub 20. Sería un golpe duro a su mandato.

Este martes, luego del encuentro de leyendas que organizó la Conmebol, Domínguez adelantaba la cita que esperaba tener con Milad, que se concretó horas después. “Con Pablo (Milad) mantenemos conversaciones constantes. Hablar con él en privado será un placer. En esto siempre hay que ir de frente y hablar de las cosas como tienen que ser, Milad y Chile se lo merecen. No hay nada que esconder, al contrario”, plantea, en declaraciones a la radio ADN.

El paraguayo también abordó la posibilidad de que Milad renuncie a su cargo en la sede de Luque. “Es una decisión muy personal de él. No veo los motivos por los cuales tenga que renunciar, y si lo hace, ahí sabremos las razones. Ojalá que no lo haga. Milad es una persona muy trabajadora, es un dirigente de fútbol de raza y quiere lo mejor para Chile”, cerró.

El sueño de Milad

En octubre de 2021, Infantino visitó el país por primera vez. De todas formas, el momento más relevante se dio cuando incitó a Chile a postular para ser sede del Mundial. Ahí, principalmente, se materializó la idea que terminó en el papelón de la postulación para el certamen de 2030.

“Chile puede albergar un Mundial. Chile debe tener la misión de albergar un Mundial (...) No es correcto pedir a un solo país poner esto a disposición. Pero sí, un país como Chile, que es un país de fútbol de altísimo nivel, con jugadores que han escrito la historia de los más grandes clubes en el mundo y de la selección chilena.... El grito ‘chi, chi, chi, le, le, le’, es algo que se conoce en el mundo entero. Chile tiene que tener esta ambición”, indicó en su momento el presidente de la FIFA. No será una Copa del Mundo adulta, pero sí podría ser una juvenil.

En caso de que Chile se consolide como organizador, la designación sería un hito para el deporte nacional. El país tendrá un nuevo evento de gran magnitud tras la realización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. Dos en dos años.

El hecho no será inédito, eso sí. En 1987, el país también albergó una Copa del Mundo de este tipo. Antofagasta, Valparaíso, Santiago y Concepción fueron las sedes de un torneo que terminó llevándose Yugoslavia. El subcampeón fue Alemania Federal, mientras que Alemania Democrática se cerró el podio. La Roja, en tanto, se conformó con el cuarto puesto.

Esto, también sería la segunda edición consecutiva que se realizara en Sudamérica, ya que durante este 2023 se disputó el certamen extraordinariamente en Argentina. En principio, Indonesia fue la sede designada. No obstante y a solo semanas del inicio, una serie de problemas políticos del país oceánico obligaron a la FIFA a elegir otra sede. De concretarse, sería la primera vez desde 1997 que el torneo se desarrolla de manera consecutiva en un mismo continente.

El país transandino presentó solo cuatro estadios para el evento: Ciudad de La Plata, con 53 mil espectadores; Malvinas Argentinas, con 42 mil; San Juan Del Bicentenario, con 25 mil; y Único Madre de Ciudades, con 30 mil.

Chile, por su parte, tiene una decena de recintos Clase A, que cumplen con las exigencias de la FIFA: Estadio Nacional (Nacional (46 mil espectadores), Monumental (44 mil), Ester Roa (29 mil), Elías Figueroa (21 mil) Calvo y Bascuñán (20 mil), Sausalito (19 mil), Germán Becker (18 mil), Francisco Sánchez Rumoroso (17 mil) y La Portada (17 mil). A estos se les sumará el renovado San Carlos de Apoquindo (20 mil), que será entregado el segundo semestre de 2024.