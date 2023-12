Ricardo Gareca le pasa el aviso a la Roja: “Tengo algo montado para una selección”

Ricardo Gareca es el principal candidato de la ANFP para asumir la banca de la Selección. El Tigre estuvo en los planes de la entidad que rige al fútbol chileno después de la salida de Martín Lasarte. Esa vez, en Quilín se decidieron por Eduardo Berizzo. Las obligaciones que tenía el ex jugador de América de Cali con Perú impidieron avanzar en su llegada. Finalmente, el directorio que preside Pablo Milad optó por avanzar y concretar con el Toto.

Ahora, la situación es diferente. Y todo indica que los intereses confluyen. Chile vuelve a la tarea de buscar técnico, con la prioridad puesta en levantar en la tabla de las Eliminatorias y con la meta intermedia de la Copa América. Gareca, en tanto, está sin empleo, después de dejar Vélez Sarsfield. En la entidad que dirige al fútbol chileno fijaron marzo como plazo para decidir al nuevo técnico. “Dimos un plazo a los primeros días de marzo para que el técnico esté en Pinto Durán trabajando con el departamento y análisis del scouting que tiene toda la información”, declaró Pablo Milad, el presidente del fútbol chileno, a la radio ADN.

“Algo preparado”

Gareca se da por enterado de que siempre ha sido una opción para la banca de Chile. Y se deja querer. Ya lo hizo, en efecto, cuando se refirió a su intención de trabajar en el país, aunque a nivel de clubes. “Estoy abierto a todas las posibilidades. Me he tomado el tiempo suficiente y depende lo que salga, me pondré a trabajar. Mi amigo Falcioni (Julio César) me habló muy bien de Chile, por la tranquilidad y la seriedad. Eso me interesa”, declaró, por ejemplo, en una entrevista en DSports, en referencia a acercamientos con la U. “A nivel de Selección nunca tuve un proyecto de Chile. Mientras estuve en Perú, traté de enfocarme siempre en ellos. Alguna vez tuve un acercamiento con un club importante de Chile. Me interesa Chile para trabajar en algún momento”. especificó.

Ricardo Gareca, en un partido de Perú (Foto: Reuters)

Ahora, vuelve a lanzar un guiño. O, si se quiere, un aviso. “Tenemos montado algo para la Selección. Ya tengo un equipo de trabajo para la Selección. Entonces, eso me hace esperar y me hace llegar a pensar que, a lo mejor, esté esperando algo respecto de eso”, sostiene en el canal de Youtube Mauricio y Michael, donde fue requerido específicamente acerca del interés de Chile.

Corazón peruano

En la entrevista, Gareca reconoce que la posibilidad le seduce. “Chile es una selección muy importante, por supuesto”, sostiene. Sin embargo, deja entrever que tendrá que sopesar un elemento importante: su identificación con Perú. “Tendría que analizar y contemplar, porque, bueno, es un rival. Sé lo que piensa la gente, sé lo que vive el peruano en sí. Fueron muchos años. Pero, bueno, en definitiva, siempre he sido un profesional en ese aspecto”, apunta.

Luego le dedica nuevas palabras a ese aspecto, dejando claro que es una materia a la que le pondrá especial cuidado. “Es algo… pero el sentimiento nuestro hacia a Perú no va a cambiar nunca. Nada”, sentencia, reforzando el sentimiento de pertenencia que generó cuando llevó puesto el escudo de ese pais.