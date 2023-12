Pablo Milad le pone fecha al arribo del nuevo técnico de la Roja

La incertidumbre por conocer quién será el nuevo técnico de la selección chilena se mantendrá por unos meses. Pablo Milad, presidente de la ANFP, confirmó esta jornada la fecha en que se hará el anuncio del DT que venga a reemplazar a Eduardo Berizzo.

Esto fue anunciado en una conversación que tuvo el ex presidente de La Calera con Radio ADN desde Miami, donde se encuentra para el sorteo de la próxima Copa América que se llevará a cabo en Estados Unidos durante 2024.

Sobre las fechas para conocer al nuevo técnico de la selección fue claro. “Dimos un plazo a los primeros días de marzo para que el técnico esté en Pinto Durán trabajando con el departamento y análisis del scouting que tiene toda la información”, expuso.

De esta manera los hinchas tendrán que saber esperar, ya que durante los próximos dos meses no habrán anuncios por parte de La Roja. Eso sí, posibles nombres para el cargo de seguro seguirán apareciendo con el pasar de las semanas. Sin ir más lejos, ya se sabe que Jorge Almirón y Guillermo Barros Schelotto fueron ofrecidos a la ANFP, en donde de momento se sigue teniendo otras prioridades. Ricardo Gareca, ex técnico de Perú, es uno de los grandes anhelos de Milad y compañía.

Otro nombre que también ha sonado con fuerza es el de Gustavo Quinteros, quien se encuentra en semanas claves para ver si seguirá en Colo Colo o no. De momento en la dirigencia de Blanco y Negro hay división por su continuidad. Misma situación que pasa en Quilín, donde tampoco recibe un apoyo transversal para ponerse el buzo de la selección.

Quinteros por su parte ha dejado en claro su postura. “No es verdad que no tenga ninguna intención. ¿Cómo voy a decir que no me interesa dirigir a la selección chilena? Es falso que no quiera dirigir a Chile, para mí sería un orgullo, como lo sería para cualquier otro entrenador”, dijo en una reciente entrevista con Las Últimas Noticias.

Ya sea Quinteros, Gareca o Nicolás Córdova (quien recibió el apoyo de Alexis Sánchez para seguir en el cargo), lo cierto que es Milad se muestra tranquilo, principalmente por el gran acceso de información que tendrá el nuevo técnico. “Se analizan todos los desempeños individuales de cada uno de los jugadores seleccionables y seleccionados para tener ese bagaje para el técnico. No como antes, que no había ningún tipo de información”, mencionó sobre el departamento de scouting