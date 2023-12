Blanco y Negro se divide por la continuidad de Gustavo Quinteros: el incierto futuro del técnico de Colo Colo que sueña con la Roja

Comienza a terminarse la temporada para Colo Colo. Solo resta una fecha para el fin del Torneo Nacional, en el que los albos habían aprovechado las oportunidades que se les presentaron en las últimas semanas, recortando a solo dos puntos la distancia con el líder Cobresal. Sin embargo, en una de sus peores presentaciones del año, cayeron ante Unión Española y se despidieron del título. Mientras que, en la Copa Chile, la situación es algo más auspiciosa, ya que el Cacique disputará la final del certamen frente a Magallanes. El premio de consuelo para un 2023 muy irregular.

La caída ante los hispanos llena de incertidumbre su futuro. El cuerpo técnico que encabeza Gustavo Quinteros termina su contrato y entremedio se cruza con la ilusión de dirigir a la selección chilena, algo que él no oculta. “No es verdad que no tenga ninguna intención. ¿Cómo voy a decir que no me interesa dirigir a la selección chilena? Es falso que no quiera dirigir a Chile, para mí sería un orgullo, como lo sería para cualquier otro entrenador”, dijo en una reciente entrevista con Las Últimas Noticias.

Sin embargo, esto poco a poco se ha ido transformando en una carrera contra el tiempo para el entrenador, quien espera tener su situación resuelta antes de la final de la Copa Chile, el 13 de diciembre. Al otro día, el DT tiene un vuelo reservado para irse de vacaciones y desde su entorno aclaran que planea viajar con su destino claro para el próximo año.

El histórico gol de Pablo Solari que le permitió salvar la categoría ante Universidad de Concepción. FOTO: AGENCIAUNO.

“Por respeto, le doy siempre prioridad al club donde estoy trabajando y me siento cómodo. Me sentaré a hablar primero con los directores de Colo Colo de un posible proyecto deportivo”, anticipó hace unos días.

En esa línea, pensando en una eventual continuidad en Macul, el DT ha ido trazando con la dirigencia algunas líneas sobre el plantel para 2024 y ya tomó decisiones, como el lugar de la pretemporada a partir de la segunda semana de enero: Uruguay. Eso sí, todavía no conversan las condiciones económicas con el entrenador y su representante Luciano Duthu, pero sí el santafesino ha manifestado la idea de armar un equipo competitivo para la Copa Libertadores.

Sin embargo, la derrota ante Unión Española pone muy cuesta arriba la posibilidad de clasificar a la fase de grupos. Los albos tienen que vencer a Curicó en su último partido y que Huachipato pierda de local ante Audax Italiano. De no clasificar directo, la merma económica es grande, ya que se dejarían de ganar US$ 3 millones, y las aspiraciones del DT se quedarían con menos recursos. Además, en el directorio de la concesionaria tampoco hay unanimidad sobre su continuidad. Principalmente, la mala elección en algunos de los refuerzos que llegaron este año, como el caso de Darío Lezcano, a quien el propio Quinteros buscó sacarlo a menos de tres meses de su llegada.

El llamado de la Selección

Gustavo Quinteros ha aparecido dentro de los principales candidatos a la Selección cada vez que se ha buscado DT. Sin embargo, en la última ocasión quedó en el camino, siendo Eduardo Berizzo el elegido para la banca. Con la salida del Toto, el nombre del argentino-boliviano nuevamente está en la mesa del directorio de Pablo Milad.

“He tenido llamados de otros países y charlas, no directamente yo, sino que una persona que está en Argentina que maneja ese tema, pero de la selección chilena no”, aclaró el viernes, junto con agregar que: “Hoy por hoy no espero supuestas posibilidades. Nadie me habló (de la Roja). Estoy muy metido en estos partidos y terminar lo mejor posible este proceso tan difícil que hemos tenido este año”.

A favor suyo está el rendimiento, donde destaca por sus tres títulos con Colo Colo (Torneo Nacional, Copa Chile y Supercopa) y los dos con Universidad Católica (Torneo Nacional y Supercopa), pero además está el antecedente de haber rescatado a los albos de la peor crisis deportiva de su historia, salvando la categoría en un partido de definición contra Universidad de Concepción, después de haber sido colista durante una porción de ese campeonato. Un escenario bastante parecido al que hoy enfrenta la Roja.

Pero también en el directorio de Quilín cuenta con detractores, que cuestionan su estilo confrontacional, donde públicamente ha hecho exigencias a la dirigencia, y la forma en que en alguna ocasión ha responsabilizado a los jugadores tras alguna derrota del Cacique. A ello, suman su vínculo con el representante Fernando Felicevich, quien le ayudó con ciertos trámites a su arribo al cuadro popular. Eso sí, Luciano Duthu, el agente de Quinteros, señala a El Deportivo que esa afirmación “carece de veracidad”, ya que es él quien maneja la carrera del DT.

Por otro lado, el directorio que encabeza Pablo Milad espera definir al nuevo seleccionador en los primeros meses del próximo año, lo que choca con la pretensión del extécnico de Bolivia y Ecuador. Eso sí, si continúa, en su nuevo vínculo con Colo Colo, la idea es mantener la cláusula de salida a la Selección, que en el contrato actual asciende a US$ 400 mil.