La dura decisión que remece a Colo Colo: el primer “cortado” de Gustavo Quinteros

Colo Colo se juega el título en las últimas dos fechas y lo hace con una dosis de confianza bastante grande, ya que está solo dos puntos del líder Cobresal, que hace rato que está sumido en la irregularidad de su rendimiento. Sin embargo, también en el Cacique miran de reojo lo que va a ocurrir en el futuro tanto con el plantel como con el cuerpo técnico.

Por un lado, ya se tomó la decisión de mandar a préstamo al cuestionado Jordhy Thompson a Rusia, a la espera de que la Justicia decida modificar las medidas cautelares que pesan en su contra, mientras que están a la esperar de resolver la continuidad del cuerpo técnico encabezado por Gustavo Quinteros. De hecho, el DT ya ha trazado algunas directrices en caso de continuar el próximo año.

Dentro de las decisiones más complejas que ha esbozado el santafesino, se encuentra la estructuración de su bloque defensivo, ya que cuenta con cuatro extranjeros en esa zona, pensando en la próxima temporada, ya que el uruguayo Alan Saldivia comenzará a ocupar plaza foránea y se sumará a su compatriota Maximiliano Falcón y a los argentinos Matías de los Santos y Emiliano Amor. Por lo tanto, sí o sí se liberará al menos un cupo en esa zona de la cancha.

De acuerdo a las primeras conversaciones entre el técnico y la dirigencia el apuntado para salir es Amor, uno de los referentes del camarín albo. Atrás quedaron los tiempos en que el DT expresaba públicamente su admiración por el exzaguero de Vélez Sarsfield. “Cuando él estuvo en su mejor nivel marcó mucha diferencia y en ese tiempo para mí fue el mejor defensor del fútbol chileno, por lejos”, llegó a señalar el estratega.

Pero luego de una grave lesión en el tobillo, que lo obligó a someterse a una compleja cirugía en España, la opinión del cuerpo técnico es drástica, pues consideran que “no es el mismo” al de antes de la operación y que “no está para jugar con la misma intensidad” que exigen, de acuerdo a lo que han ido viendo durante el segundo semestre, en los numerosos amistosos a puertas cerradas en los que ha participado desde septiembre.

Emiliano Amor junto a Maximiliano Falcón, dos de los extranjeros de Colo Colo. Foto: AGENCIAUNO.

Y si bien, más allá de que cumplió una correcta actuación ante River Plate, eso no pareció ser suficiente, pues en la mesa de ByN sostienen que Quinteros ya “ha dado varias señales” de que no será considerado, lo que genera sentimientos encontrados en la concesionaria por cómo se ha manejado este tema.

Buscar una salida

En ese sentido, incluso Matías de los Santos, quien también está recuperándose de una larga lesión, está sobre Amor para los ojos del entrenador. No obstante, todavía hay dos situaciones que definir: la primera tiene que ver con la continuidad de Gustavo Quinteros. El argentino-boliviano termina contrato en diciembre y es una de las cartas fuertes para asumir en la selección chilena, por lo que en ese caso quedaría en manos del nuevo entrenador la decisión sobre el defensa transandino.

En tanto, la segunda es que el futbolista tiene un año más de contrato, por lo que el directorio tendría que explorar una fórmula para desprenderse de él, ya sea a través de un préstamo o una rescisión anticipada. Pero cualquier decisión futbolística se tomará en diciembre, ya con el campeonato definido y con la situación de Quinteros algo más clara.

Pero Emiliano Amor no es el único que no está en los planes del adiestrador, ya que Fabián Castillo y Darío Lezcano hace rato que no cuentan y también podría sumarse Agustín Bouzat, tres plazas de extranjero que esperan liberar para reforzar al equipo en caso de asegurar el boleto a la Copa Libertadores del próximo año.