Gustavo Quinteros se abre a dejar Colo Colo para ser el nuevo técnico de la Roja: “Sería un orgullo”

Gustavo Quinteros, DT de Colo Colo, dijo que sería un "orgullo" dirigir a la selección chilena. FOTO: AGENCIAUNO.

Medios ecuatorianos filtraron que el DT se negó a la opción de entrenar al equipo nacional. Pero el entrenador se mostró complacido de ser una opción. “Por supuesto que no me cierro a dirigir a Chile”, advirtió, a la vez que reconoció que aseguró que “cómo voy a decir que no me interesa”.