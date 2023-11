Pablo Milad rompe el silencio y entrega detalles del momento de la renuncia de Berizzo

Pablo Milad rompe el silencio. El presidente de la ANFP se refirió a la renuncia de Eduardo Berizzo casi 15 horas después del anuncio del entrenador. Luego de no emitir declaraciones en el estadio Monumental, este viernes habló desde Quilín. “Después del partido nos dirigimos al camarín a saludar a los jugadores. Eduardo nos dijo que quería hablar y presentó su renuncia”, detalló el directivo.

Según relata el curicano, el estratega les dijo que manejaba “una carga emocional muy grande y no quiero que esto siga influyendo en los resultados y jugadores”. En esa línea, Milad aseguró que desde el directorio buscaron convencerlo de respetar su contrato.

Pablo Milad durante la elección de directorio de la ANFP. Foto: AgenciaUNO

“Nosotros tratamos de convencerlo, pero dijo que su renuncia era irrevocable. También le pedimos que terminara esta doble fecha, pero no estaba en condiciones de seguir con esta presión y perjudicando de cierta forma al rendimiento del equipo. Los resultados lamentablemente no se dieron. Me consta que dio todo de si, por lo que nos contaban los jugadores. Pero no quería perjudicar al equipo y dio un paso al costado. Renunció a todo tipo de indemnización”, detalló el exintendente del Maule.

“Más que nada se transmitió la impotencia de no ver reflejado el trabajo en resultados. Es un proceso de renovación. Han aparecido chicos que tienen un gran futuro, pero los resultados no se nos han dado. Si le ganábamos a Paraguay nos poníamos en carrera. Eduardo sentía que su presencia perjudicaba”, añadió.

Sobre la llegada de Nicolás Córdova como interino, el mandamás de la ANFP enfatizó en que: “Es un gran profesional. Se reunió de inmediato con los jugadores. Ya se está trabajando. Dirigió una práctica que fue muy bien recibida por el plantel. Los futbolistas siguen trabajando con la ilusión de clasificar. Independiente del resultado, él vino a trabajar en el fútbol formativo. Seguirá en eso más allá de lo que suceda”.

De esta manera, declaró que los plazos ya están puestos. “Para la fecha FIFA de marzo queremos tener al entrenador. Vienen amistosos con equipos UEFA. Se ha especulado mucho sobre la situación económica de la ANFP, pero a fin de año se revelarán los resultados. Tenemos números satisfactorios. Vamos a buscar la mejor opción para nuestra Selección y debemos analizar lo que deba salir. Las decisiones las toma el directorio, con bases técnicas y analíticas de cada uno de los entrenadores”, explicó.

El otrora dirigente de Curicó Unido también aprovechó la ocasión para responderle a Gary Medel luego de que el defensor dijera que el entrenador hizo remodelaciones en el complejo Juan Pinto Durán con dinero propio. “Habló cosas que no son. Se equivocó. Todo el financiamiento lo hicimos nosotros. Reparamos baños, cocina y piezas entre otros. Siempre tuvo el apoyo”, señaló.

Finalmente, insistió en que desde la ANFP querían mantener al cuerpo técnico por los dos años que le restaban de contrato. “Es una pérdida para nosotros por la calidad humana de Eduardo Berizzo, por la disposición que siempre tuvo con la Federación. Decidió irse sin negociar ni nada, algo que debemos valorar porque no se ve mucho”, remarcó Milad.