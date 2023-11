La Roja ya tiene al técnico interino para dirigir frente a Ecuador en Quito

La selección chilena tendrá que reponerse rápido de sus últimos golpes. El conjunto nacional igualó sin goles contra Paraguay por la quinta fecha de las Eliminatorias, resultado que deja a la Roja fuera de la zona de clasificación para el próximo Mundial.

Por otro lado, El Equipo de Todos tendrá la misión de ir a buscar los puntos a Ecuador este martes desde las 20.30 horas sin la presencia de Eduardo Berizzo, quien renunció al cargo.

De inmediato surgió la duda de quién sería el encargado de tomar el mando de este partido contra el Tri. Así, la ANFP determinó que Nicolás Córdova, quien se desempeña como jefe técnico de las selecciones juveniles masculinas será quien esté a cargo de la selección mientras se busca a un DT definitivo, pensando en el resto de las Eliminatorias, donde ya se manejan algunos nombres.

De hecho, Córdova deberá ser el encargado de llevar a cabo la jornada de entrenamientos privados que está programado para este viernes antes del viaje del domingo rumbo a Quito.

Nicolás Córdova estará a cargo de la Roja contra Ecuador. Foto: Captura de video.

La renuncia

Una vez finalizado el encuentro contra Paraguay, Eduardo Berizzo realizó una breve declaración en la cual comunicó su decisión. “He hablado recién con el presidente de la Federación y le he manifestado mi deseo de dejar el cargo. Los resultados no han sido los esperados. Es digno reconocer que cuando la cosa no funciona, uno debe saber reconocerlo”, comenzó diciendo.

“Quisiera agradecer a toda la gente que ha trabajado conmigo. Desde el colaborador más cercano, a mi cuerpo técnico, a la gente de Pinto Durán, a María José (Vasconcelos), a los utileros, a los cancheros porque han comprometido su trabajo con la Selección. Agradecerles fundamentalmente a los jugadores que se han comprometido con este proceso y desearles la mayor de las suertes”, agregó.

A pesar de esto, los jugadores de la Roja salieron en apoyo del argentino. Alexis Sánchez, por ejemplo, se sorprendió por el anuncio. “Me voy triste. Con pena. Estábamos trabajando bien y a veces es injusto que salga el entrenador, por lo que le entregaba a cada jugador en cada uno de los días de trabajo”.

“Es responsabilidad de nosotros también lo que pasó. Por ejemplo, en Venezuela debimos estar concentrados siempre y terminamos perdiendo el partido”, continuó el tocopillano.

A su vez, Gary Medel reaccionó con molestia. “Es un momento difícil. Es una pérdida grande, porque Toto trabaja de buena forma”, expresó el defensor.

“Se le trató mal al profe. Estamos viviendo un proceso de recambio y hay que esperar un poco. No lo dejaron trabajar tranquilo. La gente no respeta los procesos. Eduardo se va triste, porque se creó un buen ambiente en el camarín. Reformó el complejo Pinto Durán con plata de su bolsillo, ojalá eso traiga frutos”, complementó.