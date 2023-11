Sudamérica reacciona a la renuncia de Eduardo Berizzo a la Roja: “Solo fue capaz de lograr un triunfo oficial”

Eduardo Berizzo ya no es más el técnico de la Roja. Los malos resultados acumulados en su estadía en la selección chilena terminaron por pasarle la cuenta, más aún después de la igualdad sin goles contra Paraguay, uno de los rivales directos de Chile de cara a conseguir la clasificación para el Mundial de 2026 que organizan Estados Unidos, Canadá y México.

Después de que el DT diera a conocer su salida, diversos medios del continente se refirieron a este hecho. En Perú, el diario El Comercio comentó que “Eduardo Berizzo renunció a la selección de Chile tras empatar con Paraguay por la fecha 5 de las Eliminatorias”.

Agregan que “ahora sin Berizzo, que obtuvo solo una victoria en partidos oficiales durante su paso por la selección chilena, la Roja deberá visitar a Ecuador el martes en los 2.850 metros de altitud de Quito”.

En Argentina, TYC Sports recalcó que “el Toto, que llegaba muy cuestionado en su cargo, anunció su salida tras el 0-0 en Santiago que mantiene a La Roja fuera de zona de clasificación”.

También se refirieron a sus números conseguidos en el banco. “Desde su arribo en junio de 2022, el técnico argentino cayó en seis encuentros, empató seis (uno lo perdió por penales) y ganó cuatro. Su último éxito por Eliminatorias había sido en la antepenúltima fecha con un 2-0 ante Perú, pero ahora venía de ser goleado por 3-0 en Venezuela y la gran apuesta era vencer a Paraguay para entrar en zona de clasificación al Mundial, algo que no logró con el empate: acumula cinco puntos pero se queda afuera del repechaje por diferencia de gol”, expusieron.

En Paraguay, Versus apuntó que “Eduardo Berizzo renunció al cargo de director técnico de Chile tras el empate sin goles contra Paraguay en Santiago, por la quinta fecha de las clasificatorias sudamericanas para el Mundial de 2026″.

“Berizzo asumió en mayo de 2022 en lugar del uruguayo Martín Lasarte. Sin embargo, su desempeño fue muy distante al deseado. Solo fue capaz de lograr un triunfo oficial, contra Perú, por la tercera fecha de las presentes eliminatorias”, complementaron en la publicación.

Por otro lado, Ovación de Uruguay resaltó que “un empate que decretó la renuncia de Eduardo Berizzo en los trasandinos”.

Agregaron que “tras el final del partido, Eduardo Berizzo anunció en conferencia de prensa su renuncia a la selección de Chile luego de sumar cinco puntos en igual cantidad de jornadas”.

El anuncio

Una vez terminado el encuentro contra Paraguay, Eduardo Berizzo realizó una declaración de 90 segundos en la que indicó que “he hablado recién con el presidente de la Federación y le he manifestado mi deseo de dejar el cargo. Los resultados no han sido los esperados. Es digno reconocer que cuando la cosa no funciona, uno debe saber reconocerlo”.

“Quisiera agradecer a toda la gente que ha trabajado conmigo. Desde el colaborador más cercano, a mi cuerpo técnico, a la gente de Pinto Durán, a María José (Vasconcelos), a los utileros, a los cancheros porque han comprometido su trabajo con la Selección. Agradecerles fundamentalmente a los jugadores que se han comprometido con este proceso y desearles la mayor de las suertes”, continuó.

Por último, expresó sus buenos deseos para lo que viene. “Creo sinceramente que las chances de clasificar existen, están intactas. Ojalá el clima ayude, se descomprima para que Chile clasifique a un nuevo Mundial. Muchas gracias por el respeto de siempre, para mí ha sido un honor dirigir a la selección chilena de fútbol y quisiera agradecerles a todas las personas que han trabajado en pos del fútbol chileno y de la selección nacional”.