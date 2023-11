La lista de candidatos que maneja la ANFP para reemplazar a Eduardo Berizzo

Eduardo Berizzo ya no es más el técnico de la selección chilena. La igualdad sin goles contra Paraguay por la quinta fecha de las Eliminatorias terminó por impulsar la decisión del DT en medio de los cuestionamientos por el bajo rendimiento de la Roja en el inicio del camino hacia el Mundial de 2026.

Así, dejando en duda quién será el DT encargado para dirigir al Equipo de Todos en el duelo de este martes contra Ecuador, la ANFP debe comenzar a intensificar la búsqueda de un nuevo adiestrador titular, aunque ya maneja una lista con algunos nombres.

Uno que siempre ha sido del agrado en la asociación es Ricardo Gareca. Su cartel seduce. Incluso, fue una opción antes de la llegada del otrora estratega de Paraguay, pero en ese entonces estaba dedicado al repechaje a Qatar, con Perú. El argentino llevó a los del Rímac a una cita mundialista tras 36 años.

José Néstor Pekerman también llama la atención. El estratega estuvo diez encuentros al mando de Venezuela y pese a no tener un mal rendimiento, en marzo de este año decidió renunciar a su cargo acusando incumplimientos de la Federación, que a su vez lo acusó de falta de compromiso. Su gloriosa etapa como entrenador de las selecciones menores de Argentina, pero sobre todo su paso en Colombia, donde los llevó a dos Mundiales consecutivos (2014 y 2018), son sus mayores pergaminos.

Por otra parte, también toman fuerza dos entrenadores con éxitos en el Campeonato Nacional: Ariel Holan y Gustavo Quinteros. Este último es uno de los que corre con más ventaja luego de sus campañas en Colo Colo. Su conocimiento del medio local, además de su pasado como adiestrador de selecciones, lo acercan a Juan Pinto Durán. Además, está más cercano en lo económico que, por ejemplo, uno de los sueños que tienen en la ANFP: Marcelo Gallardo. El técnico, artífice de la etapa dorada de River Plate, se encuentra sin club desde que dejó al Millonario, en diciembre de 2022. El exvolante es el mayor anhelo, pero también se ve como una fantasía. En el directorio comprenden el tiempo que se está tomando para dirigir, pero también entienden que está esperando algún proyecto más atractivo, tanto desde lo deportivo como desde lo económico.

Este martes, en conferencia de prensa, Berizzo analizó su presente. Se molestó por la pregunta sobre su continuidad. “Me indigno, pero no solo porque el resultado te interrumpa un proceso, sino por la liviandad en que todo el mundo puede hablar de tu trabajo”, sostuvo, inicialmente. “Imagina si yo les digo a ustedes que pierdan su trabajo mañana porque se equivocaron, llegaron tarde, erraron en la nómina, dicen unos nombres y yo convoco a otros. ¿Por qué hablamos del trabajo de otro así?”, añadió, intentando traspasarles la disyuntiva a los periodistas que asistieron a la conferencia previa al choque ante los guaraníes.

El seleccionador prosigue en un análisis categórico. “Jamás podría opinar de lo que hace un colega. Tampoco critico el análisis de un periodista aunque esté equivocado. O recomendar que alguien se quede sin trabajo”, insistió, a modo de declaración de principios.

“Es algo complejo para cualquiera. Me gustaría encontrar un respeto, como dijo Pellegrino, que no es agradable quedarse sin trabajo, y más desagradable que otros digan que te quedes sin trabajo. Hacemos un trabajo público pero no debiésemos permitirnos cosas que tiene que ver con la buena fe o con ser honesto”, enfatizó, aludiendo a declaraciones del técnico de la U en el mismo sentido.

Chile igualó sin goles contra Paraguay por la quinta fecha de las Eliminatorias. Foto: Agencia Uno.

Salida

Claro que tras la igualdad sin goles contra Paraguay realizó una declaración de 90 segundos en la que indicó que “He hablado recién con el presidente de la Federación y le he manifestado mi deseo de dejar el cargo. Los resultados no han sido los esperados. Es digno reconocer que cuando la cosa no funciona, uno debe saber reconocerlo”.

“Quisiera agradecer a toda la gente que ha trabajado conmigo. Desde el colaborador más cercano, a mi cuerpo técnico, a la gente de Pinto Durán, a María José (Vasconcelos), a los utileros, a los cancheros porque han comprometido su trabajo con la Selección. Agradecerles fundamentalmente a los jugadores que se han comprometido con este proceso y desearles la mayor de las suertes”, continuó.

Por último, expresó sus buenos deseos para lo que viene. “Creo sinceramente que las chances de clasificar existen, están intactas. Ojalá el clima ayude, se descomprima para que Chile clasifique a un nuevo Mundial. Muchas gracias por el respeto de siempre, para mí ha sido un honor dirigir a la selección chilena de fútbol y quisiera agradecerles a todas las personas que han trabajado en pos del fútbol chileno y de la selección nacional”.