La respuesta de Alexis Sánchez al posteo de Claudio Bravo tras la salida de Berizzo

Alexis Sánchez habló de todo en la conferencia de prensa del sábado. El goleador histórico de la selección chilena salió al frente y pasó por varios temas, siendo el más comentado sus críticas hacia el funcionamiento del fútbol chileno y las deficiencias en la infraestructura de Juan Pinto Durán y el estadio Monumental, donde la Roja ha sido local ante la imposibilidad de usar el Nacional.

Pero el delantero del Inter también habló de otras cosas. Una de ellas fue acerca de Claudio Bravo y el polémico posteo que realizó después de que se confirmó la salida de Eduardo Berizzo, luego del empate con Paraguay del jueves pasado.

El golero del Betis usó sus redes sociales para publicar un enigmático mensaje, horas después de que se acabara el proceso del ex DT de Paraguay. “Un sabio dijo: primero duele, después te da rabia, termina dándote risa y también la razón”, expuso. Sánchez fue consultado por esta publicación.

“Él es una persona grande, es el capitán y sabe cómo funciona esto. Yo lo conozco, cuando estuvo (Reinaldo) Rueda hablé y le dije ‘tiene que venir Claudio’. Es algo fundamental en el equipo, es el capitán, fue el capitán por mucho tiempo en la Selección, ganamos muchas cosas lindas y yo siempre le he dicho las cosas de frente. A lo mejor no me hace falta una capitanía, no me hace falta gritar, yo soy bajo perfil. Si tengo algo que decir, yo voy al jugador y se lo digo”, declaró el ex Olympique de Marsella.

“Obviamente que no suma y él sabe que es importante para nosotros. Creo que es algo personal de él, cuando vuelva algún día lo dirá y tendrá sus motivos, no lo sé. No ayuda pero tampoco nos desenfoca a nosotros como equipo”, completó.

En medio de un ambiente con más dudas que certezas, la Selección llegó este domingo a Quito para el partido del martes, ante la selección ecuatoriana que dirige el español Félix Sánchez Bas.