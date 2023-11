En su estreno como entrenador de la Roja: las opciones de Nicolás Córdova para enfrentar a Ecuador

Nicolás Córdova tiene el desafío más importante de su carrera como entrenador. El talquino fue el elegido por la ANFP para comandar a la Roja en su visita a Ecuador, luego de la renuncia de Eduardo Berizzo tras el pálido empate ante Paraguay.

El entrenador fue designado como el Jefe Técnico de las Selecciones Juveniles Masculinas en agosto de este año. En su rol como encargado de liderar el proyecto que abarca a los equipos Sub 15, Sub 17 y Sub 20 alcanzó a estar tres meses. De hecho, ni siquiera ha dirigido algún partido. Ahora, casi de casualidad, o de rebote, dicho de una forma más coloquial, conducirá a la selección absoluta en Quito.

La Selección Chilena emprendió el rumbo para enfrentar a la Tricolor. El periplo a Ecuador salió a las 15 horas de este domingo. Será un duelo complejo, sobre todo teniendo en cuenta la histórica superioridad de los locales en su territorio. A pesar de que la Roja tiene un historial positivo, tanto en duelos oficiales (29 triunfos, 13 empates y 11 derrotas) como en Eliminatorias (11 triunfos, ocho empates y seis derrotas), los antecedentes recientes no son buenos.

El enfrentamiento más reciente fue una caída histórica, pues Ecuador se impuso 2-0 y consiguió su primer triunfo por la clasificatoria al Mundial en suelo nacional. La visita de Chile, en tanto, fue un 0-0. En el camino a Rusia y a Brasil, ambas selecciones se impusieron como locales (2-1 para Chile, en ambas oportunidades, y 3-0 y 3-1 para Ecuador, respectivamente).

La primera oncena de Córdova

La situación es compleja para Córdova, pues solo tuvo dos días para realizar trabajos con el grupo. De todas formas, recibió un espaldarazo con el máximo referente y estandarte del equipo, Alexis Sánchez: “Tuvimos una conversación y, de lo poco que lo conozco, porque jugué con él, sé que es una persona seria, que viene a trabajar y quiere asumir protagonismo. Está dispuesto a ir para adelante. Ahora el presidente debe analizarlo bien antes de tomar una decisión. No hay apuro”, señaló en una polémica conferencia de prensa.

Además, el oriundo de Tocopilla aseguró que no ve con malos ojos que el talquino estire su proceso: “Pocas veces tenemos a alguien de casa. Viene la Copa América y puede ser un proceso lindo. Le pasó a Argentina. Se estuvieron armando y luego con su entrenador salieron campeones del mundo”, indicó el Niño Maravilla, que será el capitán ante la ausencia de Gary Medel.

El Pitbull se perderá el duelo ante Ecuador por acumulación de tarjetas amarillas. Además, no contará con Víctor Felipe Méndez por su expulsión ante la Tri, ni con Damián Pizarro, que debió abandonar la convocatoria tras sufrir un esguince acromioclavicular izquierdo. En su reemplazó, aunque pensando en ser una opción para el defensor de Vasco da Gama, fue llamado de urgencia Jonathan Villagra.

Por ende, Córdova está obligado a realizar una serie de modificaciones en la oncena. Será una planificación diferente a la que planteó el Toto.

El otrora volante baraja opciones para reemplazar a los ausentes. Brayan Cortés es un fijo en la portería, al igual que Gabriel Suazo, Guillermo Maripán y Paulo Díaz en defensa. Eso sí, el de River Plate pasará a ser central. Su lugar como lateral derecho lo ocupará Matías Catalán.

En el mediocampo estarán Rodrigo Echeverría y Erick Pulgar. Además, se les sumará Marcelino Núñez, que estuvo ausente ante los guaraníes luego de ser expulsado ante Venezuela. Sánchez dejaría el centro del campo y volvería a la delantera junto a Ben Brereton. La mayor duda está entre Víctor Dávila y Alexander Aravena.