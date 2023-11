La ANFP despide al coordinador de la Roja femenina tras el bochorno que la obligó a jugar la final de Santiago 2023 sin arquera

Siguen los problemas en la ANFP. En Quilín decidieron desvincular a Manuel González, coordinador de la Roja femenina y uno de los ayudante técnicos de Luis Mena, luego del bochorno que obligó a la selección chilena a jugar sin arquera en la final por el oro de los Juegos Panamericanos. De acuerdo a la información entregada por el medio Revista FutFem, la directiva lo apunta como el culpable de lo sucedido.

Es la primera medida que toma el directorio presidido por Pablo Milad en relación al lío que tuvo que vivir la Selección. El elenco nacional no pudo contar con la presencia de Christiane Endler ni Antonia Canales, debido a que las negociaciones no contemplaron las fechas de la definición. En ese contexto, la delantera María José Urrutia ofició como guardameta improvisada ante México. El resultado fue 1-0 en favor de la escuadra azteca. Tampoco pudo estar Karen Araya.

Hace algunas semanas, el exintendente de la región del Maule se había referido públicamente a la negligencia. “Es inaceptable esta falla. No deben volver a ocurrir. Es una falla básica. Hay un equipo profesional que debe prever cómo se conforma el plantel y cumplir con lo básico que es que un equipo termine con los jugadores suficientes”, decía el mandamás de la ANFP.

Pablo Milad conversa con Harold Mayne-Nicholls en la final de futbol masculino entre Chile esa Brasil por los juegos Panamericanos Santiago 2023. Foto: AgenciaUNO

“Debo tomar la responsabilidad, porque soy presidente de la Federación y tengo la responsabilidad del cargo. Pero hay equipos especializados que se dedican de manera exclusiva a planificar toda la logística de los equipos, partiendo por el gerente de selecciones, el jefe técnico del fútbol femenino y también por el técnico”, agregaba Milad.

En ese sentido, anticipaba una reunión, la que finalmente terminó siendo clave en el despido de Manuel González. “Vamos analizar todo este caso y vamos a tomar determinaciones con todos los antecedentes que tenemos”, anunciaba.

Enojo en la Selección

En la Roja femenina apuntaban contra la dirigencia. Luego del partido, las futbolistas publicaron un comunicado acusando presiones por parte de la FFCh. “Lamentamos que la Federación no haya respaldado a nuestras compañeras explicando rápidamente los motivos por los cuales debían regresar”, expresaban en el escrito.

“Rechazamos y condenamos de manera categórica las presiones ejercidas hacia una compañera de nuestra selección para que se quedara a competir. Consideramos éticamente cuestionable tratar de convencerla, poniendo en riesgo su futuro deportivo”, sumaban.

También hubo reproches a la logística de la Selección. “Nos ha llevado a llegar muy justas de tiempo a los encuentros, incluso con períodos reducidos para el calentamiento. No se nos consultó sobre el hospedaje en Santiago. Esa fue una decisión exclusiva de la federación”, incluían en la misiva.

La situación escaló, incluso, a la Corporación Santiago 2023, debido a que la Federación de Fútbol de Chile intentó incluir más jugadoras en la lista, cuando esto estaba prohibido. Por eso mismo, no pudieron llamar más deportistas. “Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Nos rebotó cuando pidieron una excepción para un cambio, pero no se podía salvo lesiones de gravedad”, señalaba Harold Mayne-Nicholls.