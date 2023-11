El espaldarazo de Alexis Sánchez al interinato de Nicolás Córdova: “Scaloni tampoco era un nombre experimentado”

La Roja vive días extraños. Sin duda alguna, el plantel no esperaba cerrar la doble fecha de noviembre sin Eduardo Berizzo. Es cierto que el DT ya meditaba su salida y que los resultados no venían acompañando el proceso. Pero estaba la creencia de que estaría, por lo menos, hasta el cotejo ante Ecuador. No ocurrió. Pese a la insistencia de Gary Medel y la dirigencia para que continuara, la renuncia del estratega se hizo efectiva tras el 0-0 ante Paraguay.

En cosa de horas se eligió al reemplazante. Nicolás Córdova asume el desafío más grande de su carrera. Lo hace sabiendo que es temporal. Pablo Milad ya anunció que en marzo esperan tener cerrado al nuevo estratega. Sin embargo, en el plantel no están muy conformes con los constantes cambios de entrenadores. Sin ir más lejos, Alexis Sánchez manifestó que no ve con malos ojos una eventual continuidad del otrora técnico de Santiago Wanderers.

“No debe haber apuro por parte de la dirigencia. Ver a un chileno sentado es algo que no hemos visto. Con los experimentados tampoco se sabe. Solari (sic) no era un nombre experimentado y salió campeón del mundo. ¿Entonces? El fútbol a veces te da sorpresas que nadie sabe”, planteó el Niño Maravilla, quien cometió un error al momento de mencionar el apellido del adiestrador transandino.

Nicolás Córdova dirigirá a la Roja el martes, ante Ecuador.

El ariete nacional también entregó las claves de lo que han sido los primeros entrenamientos del técnico nacional. “Tuvimos una conversación y, de lo poco que lo conozco, porque jugué con él, se que es una persona seria, que viene a trabajar y quiere asumir protagonismo. Está dispuesto a ir para adelante. Ahora el presidente debe analizarlo bien antes de tomar una decisión. No hay apuro”, enfatizaba el jugador del Inter.

La comparación con el proceso transandino fue repetitiva por parte del formado en Cobreloa. “Pocas veces tenemos a alguien de casa. Viene la Copa América y puede ser un proceso lindo. Le pasó a Argentina. Se estuvieron armando y luego con su entrenador salieron campeones del mundo”, sostuvo en más de una ocasión.

¿Similitudes?

La idea de Alexis Sánchez no es al azar. El proceso de Lionel Scaloni inició como un interinato en 2018, luego del fracaso que vivieron en la AFA junto a Jorge Sampaoli en el Mundial de Rusia. Cuando tuvo que elegir un entrenador, Claudio Tapia optó por Lionel Scaloni al ser uno de los ayudantes del casildense que siguió trabajando en la Federación luego de la salida del estratega principal.

Inicialmente, dirigió un torneo sub 20 en Alcudia. Luego algunos amistosos en la albiceleste adulta, lo que lo llevó a ser ratificado para la Copa América de 2019. En más de una ocasión su proceso pendió de un hilo y las críticas fueron constantes por casi tres años. Recién en 2021 logró generar un lazo con la gente, cuando rompió con décadas de sequía al conquistar el certamen continental de ese año.

Lionel Scaloni llevó a Argentina a la conquista de su tercer Mundial. Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Luego la historia es conocida. En Qatar, la escuadra capitaneada por Lionel Messi se quedó con el trofeo y ahora se posicionan como uno de los equipos más poderosos del planeta. A lo largo de su proceso, Scaloni optó por una renovación parcial, con nombres que fue probando. El grupo definitivo lleva casi dos años siendo inamovible en las nóminas. Pero muchos nombres pasaron por el predio de Ezeiza en las últimas temporadas.

Pero no deja de ser una historia distinta. En la ANFP ya han hecho público que no tienen intenciones de extender el período de Córdova. “Es un gran profesional. Se reunió de inmediato con los jugadores. Ya se está trabajando. Dirigió una práctica que fue muy bien recibida por el plantel. Los futbolistas siguen trabajando con la ilusión de clasificar. Independiente del resultado, él vino a trabajar en el fútbol formativo. Seguirá en eso más allá de lo que suceda”, expresó Pablo Milad el viernes.

El perfil de Alexis

Alexis Sánchez sabe que lo suyo es una idea que puede ser recibida o no. Por eso también otorgó algunos elementos que en su criterio, dada su posición de futbolista histórico dentro de la Selección, no pueden falta al momento de que la ANFP elija al nuevo DT. “Debe ser alguien con seriedad y responsabilidad, algo que existió desde el primer día con Marcelo Bielsa, quien empezó el proceso de la Generación Dorada, con eso fuimos a dos mundiales, al segundo con Jorge Sampaoli. Es una línea que se siguió, también con Pizzi”, dijo el ex River Plate.

“Después se desordenó con Reinaldo Rueda, porque algunos jugadores no sabían que hacer. Pero luego volvimos a eso con Eduardo Berizzo. Retomamos una línea. Ante Paraguay tuvimos una gran presión alta en el juego. Eso debemos mantenerlo. Ahora viene un partido y no hay apuro por ver quien debe venir”, agregó.

El otrora Barcelona se refirió a la posibilidad de ser dirigido por un nacional y reveló diálogos que ha tenido con otros estrategas de la Roja en el pasado. “Me gustaría que fuera chileno, pero también debe estar preparado para la Selección. Cuando llega cada entrenador yo les digo que no le hagan tanto caso a lo que dicen afuera. Nosotros estamos encerrados por 5 o 6 días y debemos estar todos juntos. Ahora estamos así. Los jóvenes tienen ganas. Yo estoy seguro que sacaremos buenos resultados, que haremos una gran Copa América y de que iremos al Mundial”, puntualizó.

Finalmente, el goleador histórico de la Roja abordó algunos nombres que ya están en el listado: Ricardo Gareca, Gustavo Quinteros y Ariel Holan. “Son buenos entrenadores. No sé mucho de ellos en relación a lo que hacen en el día a día. Puedes jugar bien, pero los grupos lo llevan diferente. Me gustaría conocerlos más para opinar. Acá los jugadores que los conocen dicen que trabajan bien y son responsables. Yo he preguntado, pero no de alguno en especial. Me han dicho que son serios, pero más de eso no tengo mucho que decir. Solo que la dirigencia no se apure”, declaró.