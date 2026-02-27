Los secretos del director técnico del Festival de Viña: “Pet Shop Boys pensaban que venían a una selva”

Detrás de las luces y la transmisión televisiva, el Festival de Viña del Mar opera con una precisión que no permite lugar al error. Con tecnología de primer nivel casi única en Latinoamérica y softwares que ni siquiera artistas globales usan en sus shows, el certamen viñamarino se presenta como uno de los eventos musicales más modernos del mundo, gracias a su producción técnica.

El equipo de tecnología está liderado por Jaime Laval, quien ejerce su labor directiva en Bizarro Live Entertainment desde 2019 (aunque lleva más de diez años trabajando con ellos), año en que la productora también empezó a obrar con el Festival de Viña. Sobre su larga experiencia en producción, Laval evidencia que es una labor que puede ser agotadora.

Este año, el certamen viñamarino ha evidenciado su prestigio internacional y tecnológico con shows como los de Gloria Estefan, NMIXX y Pet Shop Boys. En caso de estos últimos, el dúo británico de synth-pop presentó el mismo espectáculo de su gira Dreamworld, que está pensado para arenas con una composición escenográfica diferente a la de la Quinta Vergara, lo que trajo exigencias singulares para la producción, que tuvo que modificar el histórico escenario por primera vez en la historia del festival.

A pesar de las tensiones (que, según Laval, ocurren principalmente con los artistas anglosajones), el director aclara que el evento ha salido bien y están contentos con sus esfuerzos. De hecho, es enfático en que el Festival de Viña es un certamen único y un referente tecnológico para los espectáculos internacionales, aunque quizás los chilenos no lo sepan con tanta claridad. Por ejemplo, la revista mexicana sound:check y marcas como MA Lightning (la líder mundial en controles profesionales de iluminación para eventos en vivo) reconocieron al festival el año pasado como un espectáculo “de altos estándares de iluminación”.

En una entrevista con Culto, Jaime Laval repasa el tras bambalinas del Festival de Viña del Mar 2026, entrando en detalle sobre cómo es organizar shows con artistas de talla mundial, las complicaciones de esto y las especificidades de la tecnología usada en el histórico evento.

Vina del Mar, 25 de febrero 2026 Los animadores del Festival de Vina del Mar 2026 Rafael Araneda y Karen Doggenweiler durante la cuarta noche del certamen Sebastian Cisternas/ Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Pet Shop Boys y otros artistas

-¿Cuáles han sido las principales exigencias a nivel técnico que han enfrentado en la organización del festival hasta ahora?

Este año Pet Shop Boys trajo un show que contemplaba escenografía que no quisieron sacar. No se quisieron adaptar al principio, porque no podían hacer un show nuevo para el Festival de Viña. Lo que tuvimos que hacer fue fusionar el diseño que ya tiene la Quinta Vergara con el que ellos tenían para poder realizar su espectáculo. Básicamente es una pantalla que sube y baja que está delante de otra pantalla para hacer efectos 3D con profundidad.

Tenemos 60 toneladas de peso colgando en el techo del escenario y tuvimos que meter una gran cantidad de tonelaje para poder hacer que esto funcione. Nos tomó un par de semanas investigar cómo hacer todo de manera segura. Después de eso, como el montaje era relativamente grande, teníamos que continuar con los demás artistas que venían después de Pet Shop Boys, quienes debían tener el escenario limpio para ellos. Tuvimos que sacar la pantalla en 20 minutos con 40 personas, con todas las luces y cosas extra.

Pet Shop Boys Foto: Dedvi Missene/La Tercera.

-¿Fue muy complicado desmontar en 20 minutos el gran escenario de Pet Shop Boys?

El montaje fue bastante más lento. Tomó de ocho a nueve horas. El desmontaje fue “solo” organizarse para sacar el equipamiento de buena forma, sin destruirlo y sin tener ningún accidente humano. Nos organizamos por equipos con el código de color, que es que a las personas se les ponen petos con distintos colores. Por ejemplo, quienes trabajan en audio son azules, los de iluminación son amarillos y así.

Eso es lo primero. Después se hacen reuniones con cada uno de ellos y se les explica exactamente lo que tienen que hacer. Creo que ahí está la magia y el éxito de lo ocurrido, porque cada vez hemos tenido mejor comunicación con los profesionales. Ya tenemos el temple para poder organizar estas situaciones estresantes. Es parte del trabajo que hemos estado haciendo estos últimos años como Bizarro, porque hacemos muchos shows al año y vamos entrenando a las personas que están con nosotros.

23 de febrero de 2026/VIÑA DEL MAR La banda británica de synthpop, Pet Shop Boys, se presenta en la Quinta Vergara, durante la segunda noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: VICTOR HUENANTE/AGENCIAUNO VICTOR HUENANTE

-¿El show de Pet Shop Boys ha sido el más exigente a nivel técnico de lo que llevamos de festival?

Sí. Fue uno de los shows más exigentes que hemos tenido desde que estamos haciendo el Festival.

-¿Algún show pasado se le compara?

Creo que uno de los montajes más complejos fue el de Andrea Bocelli, por la cantidad de músicos. Como estaba todo en vivo y nada era playback, había que hacerlo muy bien porque se habrían notado mucho los errores. Sin embargo, la parte estructural que ocurrió con Pet Shop Boys es mayor que la de ese evento, por lo que fue más complicado este último.

Vina del Mar, 26 de febrero de 2024. Andrea Bocelli se presenta durante la segunda noche del Festival de Vina 2024. En la fotografía Matteo Bocelli. Aton Chile ATON CHILE

-¿Les ha tocado este año o en ediciones anteriores del festival que algún artista tuviera exigencias que no se pudieran cumplir?

Sí, con Pet Shop Boys particularmente. Ellos querían hacer el show que hacen en una arena. No sabían de qué se trataba el Festival. Hubo todo un proceso de diálogo porque, por más que hablamos diez veces con ellos, no querían entender que este es un lugar que tiene un montaje totalmente distinto a una arena. Al parecer, algunos artistas no se toman el tiempo de investigar en Google de qué se trata este festival y, cuando ya lo empiezan a observar bien, se empiezan a preocupar… Nos ha pasado con varios que no llegan tan preparados como nos gustaría, pero eso es algo que hemos ido trabajando con cada uno de ellos.

El otro artista que también está teniendo situaciones complejas con su show en Viña es Paulo Londra, porque su montaje de arena es con un cubo grande de luces LED al cual se sube arriba. No pensábamos que lo iba a querer repetir, pero así lo quiso. Hay que crear toda una infraestructura grande, con tarimas y pantallas adosadas, todo custom-made. Igual ha sido un proceso bien prolijo. Va ser muy bonito el espectáculo. Lo bueno es que cada artista tiene elementos propios. También Pablo Chill-E va a traer una escenografía que será muy única. Estamos felices de que ocupen este gran escenario para mostrar su trabajo.

Paulo Londra

-¿En años anteriores hubo algún artista que tuviera este mismo problema?

Los anglosajones no saben a lo que vienen y empiezan a exigir cosas que no se pueden, entonces tiene que haber un diálogo y una negociación. Con todos nos pasó un poco de algo, pero el más grave yo creo que ha sido Pet Shop Boys. Hay que trabajar para cada artista y poner límites cuando uno siente que puede fracasar en el intento.

Por ejemplo, Maroon 5 no fue nada del otro mundo, solo que el cantante y las personas tuvieron actitudes incómodas. Los artistas anglos, en general, son los que provocan problemas, pero con una buena comunicación y respeto se ha logrado explicar y potenciar el show de cada artista de la mejor manera.

Por el lado de Pet Shop Boys, se nos creó un problema tecnológico. Ellos invitan a un show muy bonito, pero de menor escala y con menos tecnología que la que tiene el festival. Sus videos tuvieron que adaptarse a nosotros. En la iluminación no pudieron adaptarse porque ellos están acostumbrados a hacer arenas. Una arena es mucho más pequeña que un show en el Festival de Viña.

De hecho, Pet Shop Boys se sorprendieron porque pensaban que venían a una selva. Esa es un poco la ignorancia del anglosajón, que no se preocupa por investigar a dónde viene. Uno tiene que explicarle: “mira, vienes a un festival que debe ser de los más grandes del mundo”. Cuando uno les dice eso, y no es por exagerar, es porque nos merecemos ese comentario.

Tecnología de primer nivel

-¿Hubo muchas diferencias en el proceso en el montaje de este año en comparación con ediciones anteriores del certamen viñamarino?

Desde 2019 (cuando entró Bizarro) empezó un cambio de personal. Hay profesionales que ya están bastante preparados, otros que están aprendiendo en el camino y todos seguimos aprendiendo, pero es importante tratarse bien y comunicarse de buena forma. Hemos creado una nueva generación de personas que trabajan en esto. La parte humana es la más importante para nosotros, porque puedes ser un excelente profesional, pero si no sabes compartir ese talento con tus compañeros, lamentablemente se nota muchísimo en estos trabajos en equipo.

-¿Cuáles son los principales cambios tecnológicos que han incorporado al Festival a través de los años?

El festival es uno de los festivales más grandes del mundo hoy, tecnológicamente. Por ejemplo, la iluminación tiene softwares y estos van teniendo updates (actualizaciones). El software de iluminación más robusto y que se aplica en los festivales más grandes del mundo es MA Lighting, con su consola y todo el programa que hasta hace un año y medio estaba en el modo 2. Nosotros pasamos al modo 3. Muchos grupos y artistas todavía están fuera de ese modelo. Es más, Pet Shop Boys aún no ha pasado al modo 3 y por eso tuvimos el problema tecnológico con ellos.

Para darte otro ejemplo, la boca del escenario del Festival de Viña son 27 metros. La boca de una arena son 18 metros. Ya estamos hablando de un escenario mucho más grande que un escenario de arena. La cantidad de iluminación que uno pone en la arena puede ser de 300 a 500 luces. Nosotros tenemos mil luces en Viña. La cantidad de pantallas que ocupa un show en una arena no alcanza a ser ni un quinto de lo que nosotros ocupamos acá.

Cuando un artista se presenta en el Festival de Viña viene a un show único; un show que va a tener una vez en su vida, porque nunca más va a poder tener la oportunidad, a menos que sea Taylor Swift o los Rolling Stones, de tener un espectáculo con tantas pantallas, luces y tecnología junta. El año pasado pasamos a ser de los cuatro festivales más modernos del mundo por nuestros recursos tecnológicos.

Taylor Swift

En la parte de video, por ejemplo, estamos más al día que toda Latinoamérica. De hecho, los gringos vienen a Chile a pedirnos una pantalla semitransparente con la que hacemos imágenes holográficas y en 3D. Salvo Colombia, México y Brasil, el resto de Latinoamérica no tiene ese modelo. Fuimos los primeros en cambiar pantallas acá Latinoamérica y también fuimos los primeros en pasar a modo 3 en la parte de iluminación, junto con el festival Rock in Rio.

Eurovisión es nuestra referencia. De hecho, acá tenemos alemanes que nos asesoran para que el festival salga con el mejor nivel. Es bonito ya saber que hemos pasado ciertos niveles que nos dan una categoría mundial.

Eurovisión 2024. Foto: Sarah Louise Bennett / EBU

La frase “el festival latino más grande del mundo” tiene sentido, aunque yo diría que, más que “festival latino”, debería ser “uno de los festivales más grandes del mundo” o algo así. Da lo mismo si es latino, europeo o asiático, no hay ninguna diferencia.

En general, Chile en estos momentos está calificado entre los países más potentes de América para hacer shows. El Movistar Arena de Chile salió entre las cinco arenas que venden más espectáculos al año y es gracias a nosotros, los productores que hemos llevado a cabo tantos shows seguidos.

Estamos en una muy buena posición tecnológica. Aún nos falta seguir creciendo, pero es la parte humana, que es la que yo más valoro de todo, la que ha provocado el éxito que hemos tenido. Llevo muchos años en esta industria y fui educado por personas mal educadas; productores que te gritaban y te trataban muy mal. Es una de las razones por las que tengo la misión de poder crear esta nueva generación con la educación que corresponde. La buena comunicación, el respeto, un buen ambiente laboral y dejar los egos atrás son cosas clave.

Vina del Mar, 26 de febrero 2026 Los animadores del Festival de Vina del Mar 2026 Rafael Araneda y Karen Doggenweiler durante la quinta noche del certamen Sebastian Cisternas/ Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

-¿Cuáles son los principales sacrificios de tu trabajo?

Montar luces y video no es cosa de dos horas; hay que tener fortaleza y conocimientos para lograrlo en 10 o 12 horas. Ese sacrificio se nota en Viña y sus horarios. Es un 24-7. Varios de nosotros trabajamos 20 horas diarias para poder atender todo. Hay que estar durante el día en los soundchecks, durante la operación en el festival, durante la noche y posteriormente cuando termina el festival , cuando vienen los iluminadores y los visualistas de la noche que continúa, entonces no paramos. Tenemos que armar los escenarios de la noche siguiente a las 3 o 4 de la mañana.

Me encantaría que (el Festival) fuera más corto, pero se entiende que hay políticas administrativas de la televisión. En esa parte nosotros no tenemos absolutamente ninguna injerencia. Es todo de directorio. Igual es un orgullo para nosotros tener este festival.