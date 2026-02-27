SUSCRÍBETE
    Minuto a minuto | Mon Laferte recibe las Gaviotas de Plata y Oro en Viña 2026

    La Quinta Vergara se prepara para la quinta noche de la 65° edición del Festival de la Canción de Viña del Mar. Karen Doggenweiler y Rafael Araneda se han encargado de animar al “Monstruo” que ayer despertó tras el abrupto cierre de la rutina de Asskha Sumathra.

    Para esta jornada, se espera que el público disfrute con todo el repertorio de una artista local: Mon Laferte, quien llega en su mejor momento para presentarse por tercera vez en el Festival de Viña.

    El humor estará a cargo de la Piare con P y ya en la madrugada el público será testigo del show de Yandel Sinfónico.

    Esta noche también se conocerá a los ganadores de las competencias internacional y folclórica, luego que ayer se revelara a los tres finalistas de cada categoría.

    Mon Laferte recibe la Gaviota de Oro en Viña 2026

    Mon Laferte recibe la Gaviota de Plata en Viña 2026

    El público pide la Gaviota de Platino

    El público corea y baila el éxito Amárrame

    Mon Laferte deslumbra en Viña 2026

    Akriila y Javiera Electra se suben a la Quinta Vergara y cantan junto a Mon Laferte

    Las artistas interpretan Pa’ dónde se fue.

    Un karaoke: el Monstruo canta Si tú me quisieras

    El público corea uno de los éxitos de la artista: Amor completo

    Mon Laferte se cambia de vestuario y hace cantar a la Quinta Vergara

    Mon Laferte se emociona en la Quinta Vergara

    Mon Laferte se quita la venda de los ojos y es ovacionada por el público

    El público pide la Gaviota de Platino

    Sin apenas cantar, el público pide a gritos la Gaviota de Platino.

    Mon Laferte vuelve a la Quinta Vergara

    Vestida de blanco, con una venda en los ojos y con las manos atadas, la artista se sube al escenario de la Quinta Vergara.

    Empieza la quinta noche del Festival de Viña 2026

    Lo más leído

    1.
    Mon Laferte invita a Akrilla y Javiera Electra para su show en Viña 2026

    2.
    Cuando Mon Laferte era Norma: la difícil infancia de la estrella del Festival en las calles viñamarinas

    3.
    Mon Laferte recibirá la Gaviota de Platino en su show de este jueves en Viña 2026

    4.
    Mon Laferte recibirá Gaviota de Platino en Viña: cómo se resolvió la entrega del premio mayor a la cantante

    5.
    Mon Laferte y la entrega de la Gaviota de Platino en Viña: “La gente la pedía en 2017, yo siento que ya me la llevé”

