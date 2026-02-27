Médicos Sin Fronteras advierte condiciones “catastróficas” en Gaza y rechaza orden de Israel de retirarse de la franja

Las condiciones humanitarias en la Franja de Gaza alcanzan niveles “catastróficos” y exigen una ampliación masiva y urgente de la asistencia, advirtió la organización Médicos Sin Fronteras (MSF). A través de un comunicado, la entidad alertó que se siguen perdiendo vidas debido a la violencia sostenida y a las persistentes restricciones a la ayuda impuestas por las autoridades israelíes.

En el comunicado distribuido, la organización humanitaria afirmó que permanecerá trabajando en Gaza, a pesar de la exigencia de Israel de que 37 ONG se retiren antes del 1 de marzo de los territorios palestinos —Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este— debido a presuntamente no haber completado adecuadamente los registros para operar en el territorio palestino. “MSF se compromete a permanecer y prestar asistencia a la población de los Territorios Palestinos Ocupados durante el mayor tiempo posible, trabajando bajo su registro en la autoridad palestina”, sostuvo en el comunicado.

Además de la negativa de MSF, la Corte Suprema de Israel congeló temporalmente la orden impuesta por las autoridades israelitas.

También, MSF apuntó a que “las autoridades israelíes, como potencia ocupante, están obligadas a garantizar la prestación de asistencia humanitaria”. Sin embargo, advirtió que el intento restrictivo del gobierno amenaza con reducir drásticamente la asistencia que ya considera insuficiente. En esa línea, la organización llamó a los gobiernos del mundo a reforzar las decisiones adoptadas por la Corte Internacional de Justicia mediante medidas concretas que faciliten el acceso incondicional a la ayuda.

Palestinos intentan recoger agua en un campamento para desplazados en la ciudad de Gaza, el 20 de mayo de 2025, en medio de la guerra en curso entre Israel y el movimiento militante palestino Hamás. Foto: archivo BASHAR TALEB

“El entorno es cada vez más limitado y las necesidades son inmensas”, señaló el secretario general de MSF, Christopher Lockyear, quien subrayó que las restricciones tienen “consecuencias mortales”. Según indicó, cientos de miles de pacientes requieren tratamiento y atención de salud mental, mientras que decenas de miles de ciudadanos palestinos necesitan seguimiento médico, quirúrgico y psicológico a largo plazo.

La organización acusó que las autoridades israelíes continúan restringiendo gravemente el acceso al agua, la vivienda y la atención médica. “Las condiciones de vida se mantienen en niveles indignos y la violencia sigue causando muertos y heridos entre la población palestina a diario”, aseguró la organización en el comunicado.

Cisjordania

A mediados de este mes, el gobierno israelí aprobó un plan para reclamar áreas de Cisjordania ocupada como “propiedad del Estado” en caso de que los residentes palestinos no puedan demostrar su propiedad, lo que provocó protestas regionales y acusaciones de “anexión de facto” por la comunidad internacional.

Sobre esto, MSF advirtió que en el territorio oriental palestino las necesidades médicas y humanitarias aumentan en medio de un incremento de la violencia que MSF describió como “alarmante”. La organización acusó “desplazamientos forzados, los ataques armados de colonos israelíes, demoliciones de viviendas, expansión de asentamientos (kibutz) y los obstáculos a la atención sanitaria”.

También, la ONG acusó que el intento de las autoridades israelíes agrava la presión sobre un sistema sanitario que la organización describió como “devastado durante los últimos dos años” y limitado por restricciones persistentes sobre equipos y suministros médicos esenciales.

Asentamiento israelí de Halamish, Cisjordania. Foto: EuropaPress UNICEF/MOUHSSINE ENNAIMI

Y desde principios de enero, denunció el comunicado, las autoridades israelíes han impedido introducir personal internacional y suministros.

“Los programas de MSF son vitales. La atención médica y la ayuda humanitaria a esta escala no pueden sustituirse fácilmente”, afirmó Lockyear. En medio de lo que describió como una catástrofe humanitaria, la organización reiteró que permanecerá en los Territorios Palestinos Ocupados todo el tiempo que sea posible y llamó tanto a las autoridades israelíes como a la comunidad internacional a garantizar que la población palestina de Gaza y Cisjordania no sea abandonada.

Ataques a pesar del alto al fuego

Según informa la Oficina de Medios del Gobierno en Gaza, desde la declaración del alto el fuego en la Franja de Gaza el 10 de octubre de 2025, Israel ha violado el acuerdo al menos 1620 veces con ataques casi diarios, matando a cientos de personas. La oficina gazatí asegura que, desde la entrada en vigor del alto el fuego, los ataques israelíes han matado al menos a 618 palestinos y herido a 1663.

Sumado a lo anterior, una encuesta publicada por The Lancet Global Health sobre mortalidad en Gaza estimó 75.200 muertes violentas entre el 7 de octubre de 2023 y el 5 de enero de 2025. Esta cifra representa aproximadamente el 3,4 % de los 2,2 millones de habitantes de Gaza antes del conflicto y es un 34,7 % superior a las 49.090 muertes violentas reportadas por el Ministerio de Salud para el mismo período.

Edificios destruidos por bombardeos israelíes en Jan Yunis, en la Franja de Gaza. Foto: archivo

Según Al Jazeera, al menos seis palestinos murieron hoy en ataques con drones israelíes contra dos puestos de policía en el campo de refugiados de Bureij, en el centro de la Franja, y la zona de al-Mawasi, en Jan Yunis, al sur.

También, fuentes médicas del Complejo Médico Nasser de la ciudad informaron de la llegada de cuatro cadáveres y varios heridos tras un ataque militar israelí contra un puesto de control policial en al-Mawasi.

En el centro de la Franja de Gaza, dos palestinos murieron y otros resultaron heridos en un ataque similar con drones israelíes contra un puesto de policía a la entrada del campo de refugiados de Bureij.